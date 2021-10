Berger : Mercedes et Van der Linde ont endommagé le DTM

Ce qui aurait dû être une grande finale pour une superbe saison DTM courue pour la première fois avec des voitures GT3 au Norisring il y a deux dimanches, a plutôt été un embarras pour le chef de la série Gerhard Berger.

Vous pourriez vous demander pourquoi cela se trouve-t-il sur un site Web d’actualités F1 ? Parce qu’ils mettent en lumière deux enjeux sportifs ; l’un d’eux est Mercedes agissant comme une loi en soi et, le second, un pilote creusant trop profondément dans les arts noirs de la course avec des mouvements dangereux dépourvus de tout esprit sportif.

Des leçons pour tous les sports mécaniques sont sorties ce dimanche au Norisring.

Le pilote de Formule 1 devenu chef du DTM, Berger, a été consterné par les ordres effrontés de l’équipe de Mercedes au cours des deux week-ends de course, tout en étant irrité par la démonstration de conduite kamikaze de l’as Audi Kelvin van der Linde qui a coûté le titre au pilote Ferrari Liam Lawson.

Max Götz est devenu champion grâce à une commande de l’équipe Mercedes qui a appelé les pilotes du constructeur devant lui à ralentir, permettant à l’Allemand de 35 ans de faire fonctionner les maths et de devenir champion DTM 2021 pour l’équipe HRT.

S’exprimant pour la première fois après un dernier week-end dramatique et très controversé de la saison DTM, Berger a déclaré à Bild : « Pour être honnête, j’ai très mal dormi ces dernières nuits. Je suis un passionné de sport automobile depuis 40 ans et mon cœur de sportif ne supporte pas des résultats aussi orchestrés.

« Si un pilote prend une décision dans l’intérêt de l’équipe de sa propre initiative, ça va. Mais c’est aussi la limite. Il est absolument inacceptable que des équipes ou des pilotes reçoivent l’ordre de renoncer à leur position afin de déplacer l’avantage ailleurs.

« En Formule 1, il existe de nombreux exemples de mauvais esprit sportif du point de vue des fans et des autres équipes. Je me souviens seulement de la vague d’indignation à laquelle Ferrari a été confrontée par les fans lorsque Rubens Barrichello a renoncé à la victoire de Michael Schumacher à son époque.

« Dans notre cas, cependant, nous parlons d’un arrangement inter-équipes. C’est un scénario complètement différent que je ne peux ni personnellement ni professionnellement accepter dans notre série. Cela signifie que ce sujet n’est pas exclu et que je travaillerai personnellement pour une solution future. »

Les champions de l’équipe AF Corsa, leur pilote Liam Lawson cruellement privé d’un titre qu’il méritait tant, ont qualifié les actions de Mercedes pour obtenir la victoire de Gotz de « honte pour le DTM ».

Berger a souligné et suggéré une règle pour empêcher la farce à l’avenir : « AF Corse a remporté à juste titre le championnat par équipes, tout comme Mercedes le titre des constructeurs. Mais si vos chances de titre vous sont ainsi enlevées lors de la dernière course, vous pouvez certainement comprendre que la joie chez Ferrari est contenue.

« L’équipe, ou les deux pilotes Lawson et Cassidy, avaient différentes options pour influencer le déroulement de la course en leur faveur après l’incident du T1. Par exemple, en provoquant une SafetyCar mais cela ne s’est pas produit. Je dois donc tirer mon chapeau à Ferrari et AF Corse à ce stade : ils ont montré ce qu’est l’équité sportive. »

Cependant, Berger, comme la plupart du monde du sport automobile, a été consterné par les pitreries de Van der Linde au début de la deuxième course du week-end sur le site de la rue : « À mon avis, Kelvin van der Linde a dépassé les limites. Son comportement dans le virage 1 n’était pas acceptable, que ce soit du point de vue sportif ou sécuritaire.

Plus tard dans la course, le duel robuste (pour être poli) de Van der Linde avec Gotz était également un sujet de discussion après la course, mais pas aussi offensant que le premier coup dans le livre de Berger : « Les manœuvres difficiles contre Götz peuvent peut-être encore être qualifiées de dures. courses.

« Mais nous, en tant que série, ne pouvons pas soutenir le fait qu’il ait sorti le leader du championnat de la course dans le premier virage, mais en fin de compte, c’est l’affaire des autorités sportives. »

Néanmoins, après cette dernière journée, Berger, en tant que chef du DTM, compte les coûts de la série à la fin d’une année de transition : « Les deux sujets, les commandes de l’équipe Mercedes et la manœuvre de Van der Linde, ont non seulement déclenché des discussions mais dommages au DTM.

*Je suis extrêmement désolé pour tous ceux qui ont contribué à l’attractivité du DTM cette saison et qui ont tout fait pour que le DTM soit synonyme de courses dures et justes jusqu’à la dernière course, dans laquelle le meilleur gagne.

« Malheureusement, nous n’avons pas réussi à le faire en finale et nous sommes loin derrière en faveur des fans. »

Malgré les manigances de Mercedes, Berger a fait l’éloge du premier champion de la nouvelle ère du DTM : « Maximilian a montré une bonne performance constante tout au long de la saison – donc je suis content pour lui. Ce n’est pas de sa faute si le titre de champion a un arrière-goût un peu fade.

En conclusion, Berger a fait écho aux sentiments des fans du DTM et du sport automobile : « Personnellement, je ne vois pas Lawson comme un perdant parce qu’il n’a pas perdu mais a été retiré de la dernière course. Il s’est comporté équitablement en termes de sport et est le gagnant moral pour moi.

Un Lawson consterné a qualifié Van der Linde de « pilote le plus sale contre lequel il ait jamais couru » tandis que les médias sociaux ont fustigé le Sud-Africain de 25 ans qui a pris d’assaut les courses GT ces dernières années.

Par la suite, Van der Linde a expié ses actions dans un message sur Twitter, confirmant « Je me suis excusé auprès de Liam pour les actions qui lui ont coûté le championnat et la façon dont j’ai géré les médias ce jour-là ».

Respirez profondément et c’est parti : pic.twitter.com/f9F8myaOy1 – Kelvin van der Linde (@KelvinvdLinde) 13 octobre 2021