Berger : Mick est le Schumacher typique

Gerhard Berger voit de nombreuses similitudes entre Mick Schumacher et le père du jeune Allemand Michael, ce qui suggère que la recrue Haas a une longue carrière en Formule 1.

Ferrari a vu la sagesse de placer le jeune Schumacher avec l’équipe Haas F1 dans leur état actuel de non-pertinence confortablement engourdi sur la grille de F1, une décision qui déconcerte toujours mais n’est pas le sujet de cette pièce.

Mais plutôt la toile de fond des observations de Berger lors d’un entretien avec Sport1, Berger : « Mick Schumacher fait tout bien. Il a livré exactement ce qu’on peut attendre de lui dans les circonstances : il bat ses coéquipiers, il a des courses propres, il fait peu d’erreurs.

« Vous pouvez également voir comment il est capable de lire et d’analyser les courses. Il est le Schumacher typique. Vous pouvez voir qu’il apprend vite et qu’il absorbe tout. Même si Haas n’est pas une équipe de premier plan, après quelques courses, il a clairement montré qu’il était leur numéro un.

“C’est pourquoi je crois en son avenir, je peux voir qu’il sera un bon pilote de Formule 1. Reste à savoir jusqu’où il ira. Les chaussures de son père sont énormes, donc je ne pense pas qu’il soit juste de faire ces comparaisons.

En effet, si Mick ne réalise qu’une fraction de ce que Michael a fait, cela ferait de lui un succès dans l’élite. Même l’oncle Ralf, avec six victoires en Grand Prix et six poles, n’était pas trop mal.

Bien sûr, Michael était un phénomène qui a explosé sur la scène pour dominer deux décennies de gros titres et amasser un incroyable sept titres de champion du monde de F1 avec 155 podiums dans l’élite, dont 91 victoires.

Berger a rappelé : « J’ai vite compris ce qui nous attendait lorsque Michael est arrivé en F1, il était un redoutable rival dès le premier jour. Nous l’avons eu sous contrôle pendant deux ans, mais pas plus. Bien sûr, il était déjà génial à mon époque, mais il a vraiment commencé à décoller chez Ferrari.

Bien qu’il ait fallu cinq années orageuses pour remporter le titre pour les Reds, de 2000 à 2004, Michael a été propriétaire de la F1 et avec cela, Ferrari a connu ses plus grandes années, lorsque le sport a connu un boom massif au début de ce siècle. Un timing parfait comme l’histoire l’a montré.

Berger a poursuivi : « Avant tout : ce qui me fascine le plus, c’est la façon dont Michael a remis Ferrari sur la voie du succès. Demandez-moi, ou Sebastian Vettel, ou Alain Prost ou Fernando Alonso… Nous ne pouvions pas faire ça.

« Bien sûr, nous avons gagné des courses avec Ferrari, mais nous ne les avons pas renversés. Seuls Niki Lauda et Michael Schumacher étaient capables de le faire », a ajouté le vainqueur de dix courses de Grand Prix au cours de ses 11 années au sommet du sport.