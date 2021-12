Bergwijn transfère la torsion alors que Paratici frappe l’Ajax avec une réponse sévère de Tottenham

Tottenham a dit à l’Ajax de revenir sur un accord pour Steven Bergwijn jusqu’à la fin de la période chargée de Noël, selon un rapport.

L’ailier néerlandais est arrivé dans le nord de Londres en tant que signature de Jose Mourinho. Il a eu un impact instantané avec un but vainqueur contre Manchester City et a marqué trois fois lors de ses six premiers matches de championnat.

Cependant, il n’a joué qu’un rôle partiel depuis le début de la saison dernière, en partie à cause d’une blessure. De plus, l’arrivée d’Antonio Conte en tant que manager a changé le paysage.

L’entraîneur a démenti les rumeurs selon lesquelles il n’est pas un grand fan de Bergwijn. Au lieu de cela, Conte a insisté sur le fait que l’ailier est un joueur qui a une « grande qualité » et juré de compter sur lui.

Néanmoins, il a admis qu’il aurait aimé avoir plus de temps pour travailler avec Bergwijn depuis son arrivée en tant que manager.

Parallèlement, des discussions sur un retour aux Pays-Bas ont émergé pour Bergwijn. Cette fois, cependant, c’est l’Ajax qui veut le signer. Le patron Erik Ten Hag en fait s’est engagé à « enquêter » sur les chances d’un transfert de janvier.

S’exprimant sur un podcast pour De Telegraaf, le journaliste Mike Verweij a révélé que Bergwijn pourrait retourner dans son pays d’origine.

Le journaliste a déclaré : « Cet intérêt est connu de la direction de Bergwijn depuis des semaines, car c’est toujours comme ça que ça se passe.

« L’Ajax ne se laissera jamais abattre par le fait qu’il veut avoir un joueur et ce joueur dit : ‘Tous gentils et gentils, mais je ne veux pas du tout aller à l’Ajax.’

« La direction est toujours contactée en premier pour demander comment le joueur se sentirait si une tentative était faite. Bergwijn a indiqué qu’il aime vraiment l’Ajax.

«Et maintenant, les Spurs sont venus à l’Ajax avec la question de savoir si l’intérêt pour Bergwijn est sérieux. La réponse était affirmative.

En réponse, Verweij a révélé que les Spurs – dirigés par le directeur du football Fabio Paratici – avaient riposté. Le club a demandé à l’Ajax de mettre ses plans de côté jusqu’à la fin de sa liste chargée de matchs de Noël.

Perturbation de la liste des rencontres de Tottenham

Le temps de jeu des Spurs a certes diminué en raison d’une épidémie de coronavirus au club.

L’UEFA a reporté son affrontement en UEFA Conference League avec Rennes. L’organe directeur ont maintenant décidé que les deux clubs ne peuvent pas convenir d’une nouvelle date pour le match.

En conséquence, la commission désignée de l’UEFA décidera du résultat du match.

Cependant, le choc de Tottenham en Premier League contre Brighton a également été reporté.

Ils doivent encore affronter Leicester jeudi prochain et cinq autres matches jusqu’au jour de l’An.