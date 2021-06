Berkshire Hathaway de Warren Buffett investit 0Mln dans une banque numérique offrant un investissement Bitcoin ETF

Fonds négocié en bourse ETF

Berkshire Hathaway de Warren Buffett investit 500 millions de dollars dans une banque numérique offrant un investissement Bitcoin ETF

Berkshire Hathaway de Warren Buffett a investi 500 millions de dollars dans la société mère de Nubank.

Fondée en 2013, Nubank est une banque privée d’actifs numériques comptant environ 40 millions de clients. La société sud-américaine a annoncé mardi avoir levé des fonds auprès de Berkshire Hathaway dans le cadre d’une extension de la série G, réalisée en janvier de cette année.

« Le nouveau cycle est le résultat de la croissance hyper-accélérée et durable de Nubank », a noté la banque ajoutant : « La société est la plus grande banque numérique au monde en termes de nombre de clients », qui a ajouté plus de 45 000 nouveaux clients par jour au cours des cinq premiers mois de l’année.

Avec environ 50 % de la population en Amérique latine sans compte bancaire et un taux de pénétration des cartes de crédit de 21 % en moyenne, ce nouveau financement les aidera à étendre leurs services dans toute la région.

Ce mois-ci, Nubank a annoncé l’achat d’Easynvest, une plateforme d’investissement numérique au Brésil avec plus de 5 milliards de dollars d’actifs en conservation et 1,6 million de clients.

Cet investissement permet à Nubank d’offrir un investissement dans Bitcoin car QR Bitcoin ETF (QBTC11) est l’un des produits d’Easynvest. Nubank couvre également Bitcoin, crypto-monnaie et NFT dans le cadre de son dictionnaire financier. Au moment où l’entreprise a souligné,

«Le bitcoin est une forme d’argent numérique unique, étant une technologie innovante en plein développement. Chez Easynvest, nous avons un ETF Bitcoin ! Il fonctionne comme un ETF normal, mais comme un actif sous-jacent du prix du Bitcoin. Bitcoin ETF suit le prix Bitcoin. C’est un moyen plus simple et encore plus sûr d’investir dans la crypto-monnaie.

Cela signifie qu’avec ce dernier investissement, Buffett, qui est un ardent critique de Bitcoin, sera impliqué dans le marché des crypto-monnaies, bien qu’indirectement.

