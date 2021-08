Berlin fortement marbré de pneus privilégie l’expérience

Dans le tour d’horizon : Mitch Evans affirme que le passage à une configuration berlinoise inversée ne désavantagera pas les pilotes expérimentés.

En bref

Evans : l’inversion de la piste de Berlin est une opportunité pour Jaguar

Mitch Evans, qui est l’un des quatorze pilotes en lice pour le premier titre mondial de Formule E, a déclaré que l’inversion soudaine de la piste de Berlin serait potentiellement un avantage pour les pilotes expérimentés autour du béton de la piste de Tempelhof.

“Les lignes sont assez similaires, pour être honnête, mais il y aura plus de billes”, a expliqué Evans. «Je ne sais pas ce qu’ils vont faire pour le nettoyer, j’espère qu’ils feront quelque chose parce que ça devenait assez mauvais vers la fin.

“Les gars comme nous qui l’avaient fait l’année dernière pourraient avoir un avantage sur, peut-être, les recrues mais Jake [Dennis] n’a pas vraiment lutté sur cette mise en page. Alors je pense que demain ce sera pareil, c’est juste plus faire les bons pas.

« Les deux configurations exigent en quelque sorte les mêmes choses parce que la surface est si bizarre, si agressive, vous demandez toujours le même genre de choses à la voiture. Cela nous donne juste une autre opportunité de trouver, espérons-le, plus que d’autres, si nous entrons simplement dans la même mise en page, les gens se rapprochent davantage, donc c’est juste une autre variable et lorsque vous êtes dans le groupe un, vous en avez en quelque sorte besoin. On verra si c’est suffisant, on le saura dans une journée.

Williams à court d’améliorations pour le reste de la saison

Dave Robson, responsable des performances des véhicules chez Williams, a déclaré qu’il n’y avait pas d’autre amélioration majeure en attente après que l’équipe ait marqué son plus grand nombre de points depuis des années.

“Il n’y a plus rien de majeur à venir”, a déclaré Robson. “Quelques petits morceaux, il y a quelques morceaux que nous avons essayés vendredi [in Hungary] qui ne sont pas restés sur la voiture, mais ils pourraient revenir sous une forme légèrement différente plus tard dans l’année.

« Sinon, non, il s’agit vraiment d’optimiser ce que nous avons et d’en tirer le meilleur parti. Il y a peut-être un petit peu mais pas grand-chose. »

Je suppose qu’avec les futures courses, cela dépend où nous finirons par être, ce sera une chose. Je pense que ce ne sera que des hauts et des bas.

🏁🏁🏁 Checkered Flag@12WillPower remporte l’épreuve de force de la mi-été à l’Indianapolis Motor Speedway ! C’est sa quinzième saison consécutive gagnante dans les courses de roues ouvertes américaines!#IndyCar pic.twitter.com/KY9TybAiUQ – . Live (@racefanslive) 14 août 2021

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 45 ans aujourd’hui, John Watson remportait sa première victoire en F1 – et celle de Penske – lors du Grand Prix d’Autriche sur l’Osterreichring

