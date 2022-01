Bermúdez a gagné par KO et a conservé sa couronne IBF light fly

L’invaincu Santa Fe Evelin Bermúdez a conservé vendredi soir – pour la quatrième fois – la couronne light fly de la Fédération Internationale de Boxe (FIB) après avoir éliminé la Panaméenne Yaditza Pérez au troisième tour d’un combat qui s’est déroulé au Complexe multifonctionnel de Pérez, dans sa province natale. Petite princesse et reine…

regarde aussi

Bermúdez, 25 ans, a soumis son rival à une punition sévère dès le début et au troisième tour, conscient de la proximité du KO, Il est sorti de manière décisive et a forcé l’arbitre Ramón Martínez à arrêter le combat après que la serviette ait été lancée du coin des visiteurs.

regarde aussi

Bermúdez, avec un bilan de 15 victoires (5 ko) et 1 nul, il a conquis sa couronne le 29 décembre 2018 en détrônant la Mexicaine Guadalupe Bautista dans un jugement partagé puis l’a retenue contre la Vénézuélienne Luisana Bolívar, la Mexicaine Silvia Torres et l’Argentine Tamara Demarco.

regarde aussi

Pérez, 36 ans, avec un record de 14 victoires (6 KO), 14 contrastes et 1 nul, était le champion de la fédération WBA des poids mouche et le champion WBC Latino des poids mouche. Il est entré dans le combat de vendredi avec cinq victoires consécutives, la plus récente contre sa compatriote Nataly Delgado à l’unanimité le 7 février 2020.

regarde aussi

LA DEFINITION DU COMBAT

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE