Bermúdez rapporte prêt pour son duel pour le titre mondial

Vendredi, il affronte les Cañizales vénézuéliens invaincus

Le boxeur mexicain Esteban Bermúdez (13-3-2, 9 KOs) s’est déclaré prêt pour son combat vendredi au gymnase Fit Center, où il tentera de remporter le championnat du monde poids mouche léger WBA contre l’invaincu Vénézuélien Carlos Cañizales.

Sous une stricte préparation physique sous la tutelle de l’entraîneur Aarón Tapia et de son entraîneur physique Luis Jorge Ortiz, Esteban a déjà défini la stratégie pour livrer sa première défaite au boxeur sud-américain.

«Cañizales est un grand combattant. Son bilan de 22-0-1, 17 KO, le dit. Il a un bon coup de poing, mais nous nous sommes entraînés pour remporter le titre mondial. Le combat sera compliqué, très difficile, mais nous avons la confiance nécessaire pour gagner », a-t-il commenté.

Bermúdez a déclaré que se battre à domicile ne serait pas un avantage.

«Au-dessus du ring, il n’y aura que lui et moi, personne d’autre. Le seul avantage, si l’on peut dire, c’est de se battre dans mon pays, mais il n’y en a plus. La grande préparation physique que nous avons effectuée se verra le jour du combat ».

Le boxeur de 25 ans a également déclaré qu’il espérait laisser une image agréable et que sa boxe lui parviendrait pour remporter la ceinture.

«C’est le combat le plus important à ce jour. Le rival est difficile, invaincu, il est champion du monde pour une raison, mais nous allons montrer que nous avons des éléments pour gagner le championnat et j’espère que cela arrivera. Je dédie le combat à ma femme, à mes amis et à la salle de sport La Arena où je m’entraîne », a-t-il conclu.

Bermúdez (au centre) avec son avocat Aarón González; son entraîneur Aarón Tapia et son entraîneur physique Luis Jorge Ortiz, au gymnase La Arena.

Bermúdez a eu une préparation intense pour son duel pour le titre universel.

L’objectif du boxeur mexicain est de devenir champion vendredi prochain face aux invaincus Cañizales.