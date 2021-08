Bermúdez reçoit la ceinture mondiale de monarque WBA

“L’un des plus beaux jours de ma vie”

Le boxeur Esteban Bermúdez, a reçu sa ceinture qui l’accrédite en tant que monarque mondial des poids mouches légers approuvé par la World Boxing Association (WBA, pour son acronyme en anglais), lors d’une cérémonie dirigée par l’actuel président de l’entité de boxe, le vénézuélien Gilberto Jesús Mendoza dans un hôtel renommé de l’Avenida Reforma.

L’événement a également réuni des champions de la même organisation de boxe, comme la belle Erika Cruz, championne poids plume ; César Soriano, champion fédéral des super-légers ; Monserrath Raya, champion du monde des poids atomiques ; le Vénézuélien Erick León, partant léger de Continental et ancien champion du monde de poids minimum, Anabel « Avispa » Ortiz, et le Japonais Tomoki Kameda.

Le président de la World Boxing Association a pris le micro et a exprimé sa satisfaction que Bermúdez ait reçu la ceinture de son corps.

« Je me souviens que la première fois que je suis venu au Mexique, j’avais plus ou moins six ans, et c’est à ce moment-là que Juanito Herrera est devenu champion du monde. J’apprécie d’être ici au Mexique pour donner sa ceinture à Esteban. Dans la WBA, nous avons eu de nombreux champions mexicains, tels que Pipino Cuevas, Juan Herrera lui-même, Juan Manuel Márquez, Canelo lvarez et bien d’autres », a commenté Mendoza.

C’était le 28 mai dernier à Mexico, quand Esteban avec un KO puissant a battu pour remporter la ceinture et accessoirement le Vénézuélien invaincu Carlos Cañizales.

« Cañizales était le favori. Bermúdez est sorti avec ce sang mexicain qui identifie le boxeur. Il est un grand représentant de la boxe mexicaine et fait déjà partie de la grande liste des Mexicains qui ont été champions de notre organisation, félicitations », a-t-il déclaré.

Avec l’humilité qui le caractérise, le boxeur Neza était enthousiasmé par la remise de son championnat du monde. Lors de la cérémonie, il était accompagné de son père Alberto, de sa mère María de Lourdes Salas et de son épouse, Sandy Cortés, ainsi que de son avocat Aarón González.

« C’est quelque chose de grand et de beau. Je suis content. Après avoir travaillé dur au gymnase, voici les résultats. C’est juste une soif de triomphe. Merci à mes parents, la WBA, M. Gilberto Mendoza et mon avocat Aarón González, merci à tous. Tous les boxeurs veulent y arriver et c’est l’un des meilleurs jours de ma vie », a déclaré Bermúdez.

Parmi les prochains engagements qu’il a à la porte, le président de la World Boxing Association a indiqué qu’« il est possible que Bermúdez affronte le super champion de la division, le Japonais Hiroto Kyoguchi (15-0-0, 10 KO), mais encore Il est en cours d’analyse », a-t-il conclu.

Bermúdez a reçu son sceptre du monde avec ses parents et sa femme.

Le boxeur mexicain avait la compagnie de ses autres coéquipiers qui sont champions de la même WBA.

Bermúdez a reçu le titre de champion universel WBA des poids mouches légers, des mains de son président Gilberto Mendoza, son avocat Aarón González a également remercié le président pour la cérémonie.

Esteban Bermúdez rejoint la liste des monarques mondiaux de la WBA, tels que l’historique JC Chávez, Pipino Cuevas, Juan Herrera, Canelo lvarez, entre autres.