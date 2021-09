Berna et Adarraga, co-leaders dans les Alpes d’Andalousie – Ten Golf

Daniel Berna Manzares. © Tristan Jones

Daniel Berne et José Luis Adarraga ont commencé fort dans le Alpes d’Andalousie et ils sont leaders après une journée compliquée par le vent en Anoreta Resort, où ils partagent la tête avec les numéros 3 et 4 de l’Alps Tour, Jacopo Vecchi et Médaille Franck.

Dani Berna a commencé avec un birdie et un eagle dans les 5 premiers trous, et a enduré le résultat dans une journée très compliquée pour finir avec 3 sous le par : « Je suis arrivé au tournoi très juste parce que la semaine dernière j’ai eu une amygdalite au lit avec 39º de fièvre, lundi et mardi j’ai joué le championnat de Castilla León, donc je suis venu ici très fatigué, je pouvais à peine marcher. Je ne connaissais pas bien le terrain et il faut le connaître pour bien le jouer. J’ai joué de manière très ordonnée, évitant les bogeys et les doubles bogeys, ce qui avec le vent qui les rendait faciles à faire. Ma stratégie a été de garder mon jeu tout le temps, sans être agressif, le résultat a été bon, en essayant de profiter des trous faciles sans devenir fou, comme l’aigle au 15e trou, le plus court par 4 du parcours où J’ai heurté un bois.3 parfait que je l’ai laissé à 2 mètres. Je pense que faire un tour sans bogeys un jour comme aujourd’hui, c’est être heureux ».

Le Soriano prétend avoir une saison « assez irrégulière, avec de très bons et très mauvais tours, mais lors du dernier tournoi j’ai réussi à faire trois bons tours de -9, -2 et -8 pour atteindre la 2e position et grimper au classement. Tout ce sur quoi j’ai travaillé pendant la pré-saison avec mon frère est en train de se révéler. Mon objectif est de gagner l’un des trois tournois restants pour accéder au Challenge Tour via l’Alps Tour et j’aimerais bien que ce soit cette semaine à jouer à domicile ».

Adarraga Il a signé quatre birdies et un bogey dans un « tour très stratégique – selon le Galicien. Je n’ai touché que deux drivers et le reste a été basé sur des fers 2, 4 et 5. Ce matin, nous avons commenté avec Balmaseda et Blázquez que dans ce domaine, la clé est d’être bien dans le jeu, même s’ils sont très courts , et cela a été la clé. J’ai joué de manière très ordonnée, prenant beaucoup de greens et qu’au début je n’ai pas profité des opportunités, mais en retour j’ai fait de bons putts. Je suis très satisfait de ma stratégie ».

Jacopo Vecchi Fossa, numéro 3 de l’Alps Tour au gré de ses 6 top 10 dont une victoire à l’Open des Abruzzes, une 2e place et une 3e place, il a réalisé cinq birdies et 3 bogeys pour prendre les commandes d’un tournoi dans lequel il vise la victoire avec celui qui pourrait prendre la tête de l’Alps Tour : « J’ai très bien commencé, avec quatre birdies dans les 5 premiers trous malgré le vent, ce qui a beaucoup compliqué le jeu et je n’ai pas réussi à suivre la même tendance pour le reste du tour. J’espère que le vent baissera un peu dans les prochains jours et finira bien la saison. C’est ma première saison complète sur l’Alps Tour, avant j’alternais les tournois des Alpes avec ceux du Challenge et ça ne fonctionnait pas donc cette année j’ai décidé de me concentrer uniquement sur les Alpes pour arriver au Challenge. Mon objectif dans ces trois tournois est de sécuriser la carte pour le Challenge Tour ».

Médaille Franck aujourd’hui, il a signé cinq birdies et deux bogeys pour 69 tirs, 3 sous la normale. Le Français est actuellement 4e du classement de l’Alps Tour après sa victoire à l’Open de La Mirabelle D’Or, sa 6e place au Mémorial G. Bordoni et 5e à l’Open Gooser. “C’était un bon tour parce que le vent a beaucoup compliqué le jeu, mais j’ai suivi ma stratégie, en évitant certaines zones où vous pouvez facilement échouer et profiter des opportunités, et les choses se sont bien passées, même si je pense que je peux faire meilleur. Je suis content de la façon dont j’ai géré le peloton, car je ne le connais toujours pas bien et je ne me sens pas à l’aise, donc c’était important de commencer avec un bon résultat. Le vent souffle, surtout sur les trous 13 et 14, un vent très changeant qui vous trompe, et dans un trou vous jouez avec le vent pour et dans le suivant contre ». Medale dispute sa deuxième saison sur l’Alps Tour après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Jacksonville en commerce international où il a rencontré Russell Knox en défendant les “Dolphines”. Diplômé aux États-Unis, il part jouer en Amérique latine avant de se consacrer à l’Alps Tour. “Mon objectif est, pour l’instant, de jouer le Challenge Tour et à travers l’Alps Tour, je l’ai presque, mais nous devons continuer à le combattre.”

Huit joueurs sous la normale à l’Añoreta Resort

Seuls huit joueurs ont réussi à sortir du terrain, et parmi eux trois Espagnols, les leaders Daniel Berna et José Luis Adarraga, ainsi que le madrilène Antonio Hortal, qui vient de remporter le championnat de Castilla León et compte quatre victoires au Madrid Circuit des professionnels.

Les Alpes d’Andalousie C’est possible grâce au soutien de la Fédération royale espagnole de golf, de la Fédération royale andalouse de golf, de la mairie de Rincón de la Victoria, de Costa del Sol Tourism, Añoreta Resort, du Conseil supérieur des sports, Alps Tour, Allianz, AON, EDP Solar , Kyocera, Tag Heuer, Nextcaddy, Yaphone et JGolf.

Les Alpes d’Andalousie soutiennent la célébration de la Coupe Solheim 2023.