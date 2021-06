Bernabé Zapata Miralles est éliminé au soixante-quatrième tour de Wimbledon

in

30/06/2021

Le à 17:15 CEST

Bernabé Zapata Miralles, joueur de tennis espagnol, numéro 125 de l’ATP, est laissé de côté en soixante-quatrième de finale de Wimbledon après avoir été battu par 6 (6) -7 (8), 6-3, 3-6, 6-3 et 6-2 en dix-neuf heures et dix-neuf minutes contre le Chilien Christian garin, numéro 20 de l’ATP et tête de série numéro 17. Après ce résultat, le joueur chilien se retrouvera en 30e de finale de Wimbledon.

Zapata Miralles a réussi à briser le service de son adversaire à deux reprises, tandis que Garin l’a réussi 5 fois. De plus, le joueur de tennis chilien a eu une efficacité de 76% au premier service, 4 doubles fautes et a réussi à remporter 68% des points de service, tandis que son rival a obtenu une efficacité de 63%, a commis 5 doubles fautes et a réussi à remporter le 61 % de points de service.

Le joueur de tennis chilien affrontera en 30e de finale l’Australien Marc Polmans, numéro 154.

Le tournoi Masc. Individuel Wimbledon. Il se déroule sur une pelouse extérieure et au cours de celui-ci, un total de 238 joueurs de tennis s’affrontent. La phase finale est composée de 128 joueurs parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à passer la phase qualificative précédente et ceux qui sont invités. De plus, il se déroule du 21 juin au 12 juillet à Londres.