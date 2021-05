Bernabeu du Real Madrid prend feu lors des travaux de réaménagement de 500 millions de livres sterling du stade

Le Santiago Bernabeu du Real Madrid a pris feu mercredi soir.

Des travaux de construction sont actuellement en cours dans le célèbre stade, qui subit un réaménagement de 500 millions de livres sterling.

El Chiringuito – Twitter

Les flammes pouvaient être vues de l’extérieur alors que le stade prenait feu

Il semble y avoir eu un problème important avec le projet car des flammes visibles peuvent être vues brûler à l’intérieur.

Selon AS en Espagne – citant des “ sources du club ” – l’incendie a commencé dans les travaux en raison de la combustion d’un morceau de mousse de polyuréthane.

Heureusement, ils rapportent également qu’il a été rapidement éteint sans causer de blessures ni de dommages graves.

Marca a confirmé que les pompiers avaient agi rapidement et avaient maîtrisé l’incident.

Pablo Saez – Twitter

De la fumée s’éleva dans le ciel de Madrid

El Chiringuito a initialement publié une vidéo de l’incident.

Leur première légende disait: «Le feu dans les œuvres du stade Santiago Bernabeu.

«Les pompiers travaillent déjà sur l’installation.»

Ils ont ensuite publié un clip mis à jour et plus calme avec la légende: «La normalité revient à Santiago Bernabeu après qu’un incendie se soit déclaré à l’intérieur de l’enceinte.»

Real Madrid

Le Bernabeu subit une transformation en profondeur

Real Madrid

Voici à quoi ressemblera l’intérieur du stade une fois terminé

Madrid n’a pas joué dans son domicile habituel toute la saison en raison du vaste projet de rénovation en cours dans son stade historique.

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a présenté des plans de rénovation qui devraient être achevés à l’été 2022.

Perez a déclaré: «Notre avenir passe naturellement par un nouveau stade Santiago Bernabeu, une référence du 21e siècle.

“Un stade moderne et avant-gardiste, avec un maximum de confort et de sécurité, avec une technologie de pointe, où les fans peuvent vivre des sensations uniques et être également une nouvelle et importante source de revenus pour le club.”