Bernado Montoya, reconnu coupable du meurtre de Laura Luelmo

19/11/2021

Le à 21:58 CET

Susana arizaga

Bernardo Montoya a été reconnu coupable à l’unanimité le meurtre de Laura Luelmo s’est produit le 12 décembre 2018 dans la ville Huelva d’El Castillo, selon le verdict du jury rendu ce vendredi, dans lequel les circonstances sont considérées genre aggravant et récidive d’augmenter les peines de prison qui seront prononcées par le magistrat qui a présidé le procès, Florentino Ruiz Yamuza, ainsi que l’indemnisation de la famille pour le préjudice subi par la perte de la jeune femme.

Le jury populaire a unanimement déclaré l’accusé coupable de tous les crimes pour lesquels il a été inculpé (meurtre, agression sexuelle et détention illégale). Après cela, le parquet et les accusations portées par la famille et la Junta de Andalucía ont maintenu les demandes de sanctions formulées jeudi.

Désormais, ce sera le magistrat qui devra déterminer les peines de prison à imposer à Montoya, pour qui le parquet, la famille de Laura et la Junta de Andalucía ont demandé la condamnation maximale pour le meurtre, le prison permanente révisable; 20 ans pour la détention illégale de la jeune femme par l’inculpé et 12 pour l’agression sexuelle, tandis que l’avocat du ministère public, Francisco Luelmo, a augmenté cette peine, qui peut atteindre un maximum de 15 ans avec application de circonstances aggravantes. Le procureur demande, pour sa part, que Montoya indemnise la famille d’un montant de 400.000 euros, une demande avec laquelle les deux accusations ont concordé.

La procédure judiciaire a déjà établi que le meurtrier avoué de Laura était contrôler la jeune femme de Zamora depuis son domicile, qui n’avait vécu de l’autre côté de la rue que trois jours environ dans une propriété qu’une collègue de l’école secondaire Nerva avait louée dans la petite commune de Huelva, où elle remplaçait depuis une semaine.

Le seul accusé dans le crime a déjà commenté à la Garde civile que la Professeur de Zamorana « il avait beaucoup aimé » et que lorsqu’elle est revenue du supermarché, lorsqu’il l’a vue, il s’est approché d’elle et l’a forcée à « entrer de force dans sa maison », où il l’a détenue pendant plus d’une heure. Les aveux ont eu lieu lors de l’interrogatoire après son arrestation le 18 décembre, quelques heures après que le corps de Laura Luelmo a été localisé, vers 12h30, à la place de ‘Las Mimbreras’, située à la périphérie d’El Campillo. La Garde civile soutient que Montoya n’a laissé le corps de la jeune femme de Zamora à cet endroit qu’après 19h00.