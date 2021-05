Bernal reste seul dans le Giro

24/05/2021 à 17 h 49 CEST

Egan BerneIl a été laissé seul dans ce Giro; seul face au danger & mldr; Lui seul peut perdre une manche italienne qu’il a dans la poche de son «maillot rose» après l’extraordinaire démonstration qu’il a donnée aujourd’hui dans les Dolomites coupées par le mauvais temps. Mais, sûrement, si le scénario original avait été conservé, l’étape aurait eu le même résultat ou des différences encore plus grandes en faveur du cycliste colombien d’Ineos.

Depuis que la course a commencé à Turin, et à l’exception du premier laps de temps avec l’art du contre-la-montre qu’il dessine maladroitement, Bernal il fait tout ce qu’il veut dans ce Giro. Il attaque quand il veut et comme il veut car en plus d’être le plus fort de tout le monde, pour une raison ou une autre, ils lui laissent la route de Milan comme s’il s’agissait d’une autoroute gratuite sur laquelle aucune voiture ne circule.

Certains, malheureusement, comme Mikel Landa, parce qu’ils ont un accident et vont à l’hôpital. D’autres aiment Simon Yates, deuxième au général de Zoncolan et jusqu’à aujourd’hui, car ce n’était que la fleur d’un jour de perdre 2,37 minutes à Cortina d’Ampezzo. Et, surtout, parce que qui était appelé à être son grand rival, Remco Evenepoel, Il est déjà plus sorti que dans ce Giro en abandonnant 24 minutes aujourd’hui et en descendant de la 7e à la 19e place au général.

L’organisation voulait couper la grande scène à travers les Dolomites. À l’époque de l’épopée cycliste, lorsque les cols glacés à manches courtes étaient abaissés et que les pentes du Tour étaient affrontées en juillet torride avec des “ maillots ” de laine, les coureurs auraient circulé à travers Marmolada et Passo Pordoi (deux mythes dans l’histoire du cyclisme en Italie). Et bien qu’aujourd’hui Louison Bobet, Charly Gaul Oui Luis Ocana Ils auront tordu de colère, les temps ont changé et s’il fait froid les étapes sont coupées, même si sûrement le résultat n’aurait pas beaucoup varié en une journée avec le “ maillot rose ” à l’attaque et tous les rivaux de Bernal atteindre l’objectif un par un, pour montrer que 153 kilomètres, qu’on le veuille ou non, font autant ou plus de dégâts que les 212 programmés.

Et il a même été presque apprécié, dans un cyclisme qui concentre les attaques sur la zone des haies des étapes de montagne, que Bernal a entrepris l’offensive à cinq kilomètres du sommet du Passo Giau, le seul “ monument ” sauvé en une journée de chien, bien que le Colombien ait couru si seul qu’il n’a même pas été vu à la télévision en raison de l’impossibilité des liaisons aériennes de voler entre les montagnes sans visibilité.

Bernal a attaqué quand il a réalisé que seul Hugh Carthy, désormais troisième au classement général, est resté dans un groupe de six cyclistes poursuivant Image de balise Antonio Pedrero, qu’il ne pouvait rien faire lorsqu’il a été capturé et dépassé par le «maillot rose».

À partir de là, Bernal Il s’inquiétait seulement de ne pas tomber dans la descente et de gagner seul pour laisser le Giro à portée de main. Qui l’attaquera dans les trois hauts buts restants dans le round book italien? Qui? ¿Damiano Caruso, désormais deuxième au classement général, mais qui a rejoint le Giro en tant qu’assistant de Landa?

Le cycliste italien sera super heureux de conserver une position aussi honorable et plus conscient qu’il n’est pas harcelé par derrière, par exemple un ressuscité Romain Bardet (maintenant septième, à 2,28 minutes de son carré), que de tenter une offensive suicide contre Bardet, quelque chose comme si un footballeur maladroit voulait dribbler la meilleure star du ballon.

Bernal, el mismo que antes de cruzar la meta se quitó el chubasquero para que todos vieran su ‘maglia rosa’ y salir en las fotos con el uniforme del líder, solo debe temerse a sí mismo porque en el Giro aunque vayas líder el sobresalto puede surgir à n’importe quel moment. Et sinon demander Steven Kruijswijk, qui s’est écrasé dans un bloc de glace lors de la descente de l’Agnello lors de l’arrêt du Giro 2016. Cette édition de la manche italienne n’a pas été gagnée Vincenzo NibaliAu lieu de cela, il a été perdu par le pilote néerlandais en raison de son accident en descente.