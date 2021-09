Bernard Arnault quitte la holding personnelle d’Arnaud Lagardère – WWD

PARIS – Le titan du luxe Bernard Arnault quitte Lagardère Capital, la holding personnelle d’Arnaud Lagardère.

Financière Agache, la holding du président de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, a annoncé mercredi dans un communiqué qu’elle cède l’intégralité de sa participation dans Lagardère Capital en échange d’actions Lagardère SA.

La participation de Financière Agache dans Lagardère Capital s’élève à 27 %. Une fois l’opération finalisée, au plus tard début octobre, Financière Agache détiendra environ 3,9 millions d’actions, soit environ 9,97 % de Lagardère SA.

Lagardère SA est la maison mère des sociétés d’édition regroupées sous le pôle Hachette Livre ; une division de travel retail et des intérêts médiatiques tels que la radio Europe 1, le journal Le Journal du Dimanche et le magazine Paris Match.

La nouvelle de mercredi intervient un jour après que Financière Agache a annoncé qu’elle vendrait sa participation restante dans le groupe Carrefour.

L’année dernière, Arnaud Lagardère avait combattu les efforts de l’investisseur activiste Amber Capital et de Vivendi, le groupe de médias contrôlé par Vincent Bolloré, pour être représenté au conseil d’administration. Afin de renforcer sa position, Lagardère a fait appel à Arnault pour acheter des actions de Lagardère, ce qu’il a fait en mai 2020.

Cette stratégie a semblé se retourner contre eux, alors qu’Arnault et Bolloré s’affrontaient, Bolloré étant apparemment intéressé à acquérir le contrôle de Hachette Liver et d’Europe 1, et Arnault vu tourner autour du Journal du Dimanche et de Paris Match. LVMH possède déjà les journaux Les Echos et Le Parisien.

Lagardère a cédé en 2019 l’essentiel de son portefeuille presse à Czech Media Invest, dont French Elle, Version Femina, Art & Décoration, Télé 7 Jours, France Dimanche, Ici Paris et Public.

En avril dernier, le groupe Lagardère a annoncé être parvenu à un accord avec ses actionnaires pour renoncer au système de gouvernance qui conférait depuis longtemps au directeur général Arnaud Lagardère le contrôle total de la société.

Lagardère accepte de dissoudre la structure, dite société en commandite par actions, et de la remplacer par une société par actions. En échange, il a reçu 10 millions de nouvelles actions, équivalant à 7 % du capital du groupe après leur émission, et a été nommé président-directeur général pour un mandat de six ans.

L’opération, en vertu de laquelle les principaux actionnaires étaient représentés au conseil d’administration, devait écarter la perspective du démantèlement de Lagardère.

