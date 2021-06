Bernard Arnault sur La Samaritaine, Tourisme et Petit déjeuner sur la Seine – WWD

PARIS – Après avoir ouvert un atelier de maroquinerie Louis Vuitton au Texas en 2019 avec le président de l’époque, Donald Trump, le magnat du luxe Bernard Arnault a obtenu un autre leader du G7 pour l’ouverture du grand magasin rénové La Samaritaine à Paris : nul autre que le président français Emmanuel Macron.

Les deux hommes, accompagnés de la Première dame Brigitte Macron et de l’épouse d’Arnault Hélène Mercier-Arnault, ont passé près d’une heure lundi à visiter le grand magasin, qui doit ouvrir au public le 23 juin après 16 ans de travaux de rénovation.

« La réouverture de la Samaritaine aujourd’hui est aussi un événement [that] nous espérons que marque la fin de cette période tragique », a déclaré Arnault dans un discours devant Macron et 700 membres du personnel, vêtus de l’uniforme du magasin composé de costumes bleus, de T-shirts rayés et de baskets blanches à lacets dans la teinte jaune emblématique du détaillant.

Par la suite, Arnault s’est arrêté pour déjeuner au Voyage, le restaurant sous la fresque de paon aux teintes dorées au cinquième étage du bâtiment Art Nouveau. Au sujet du caviar et des sushis, il a raconté que, lors de la visite, Macron est tombé sur sa nièce, qui travaille au grand magasin. « Emmanuel ne savait pas », a-t-il ri.

Dans une interview accordée à WWD, le président-directeur général de LVMH a évoqué ses ambitions pour La Samaritaine, les retombées de la pandémie de coronavirus sur le tourisme et pourquoi, malgré les défis, il n’a jamais été tenté d’abandonner le projet.

WWD : Que dit la présence du président Emmanuel Macron à l’investiture sur l’importance de ce projet aux yeux du gouvernement français ?

Bernard Arnault : Cette réouverture est symbolique à trois titres. La Samaritaine est un symbole fort du savoir-faire français : un savoir-faire architectural, avec ce bâtiment d’exception classé monument historique situé en plein cœur de Paris. Le bâtiment Art Déco voisin, qui faisait autrefois partie de La Samaritaine et est aujourd’hui un hôtel Cheval Blanc, est également un bâtiment remarquable, et puis il y a le nouveau bâtiment que nous avons conçu avec [architect] Kazuyo Sejima, rue de Rivoli. Je pense donc, en termes purement architecturaux, que c’est un événement en soi.

Ensuite, il y a toute la dimension artistique. Nous venons de passer devant cette fresque de paon qui est la plus grande peinture monumentale Art Nouveau existante au monde, une œuvre d’art exceptionnelle qui a été peinte par le fils de l’architecte Frantz Jourdain et qui est un monument historique en soi.

Enfin, il y a le fait que nous apportons aujourd’hui au centre de Paris 3 000 emplois entre La Samaritaine, l’hôtel Cheval Blanc et les bureaux du groupe, qui seront situés dans le bâtiment moderne. Je pense que cela explique aussi l’intérêt du président pour ce projet qui marque la réouverture de l’économie après une période de crise intense en France et dans le reste du monde au cours des 18 derniers mois. Cela explique en partie pourquoi le président est venu applaudir l’ouverture. Vous avez vu avec quel enthousiasme il a été accueilli par nos équipes, qui lui ont fait une ovation à tous les étages. Je peux vous dire que j’ai vu plusieurs présidents visiter nos installations, et je n’ai jamais vu autant d’enthousiasme pour un président que nos équipes en ont montré pour le président Macron.

WWD : Au-delà de cette période, en quoi espérez-vous que ce projet contribuera au développement économique et culturel de ce quartier en pleine évolution du centre de Paris ?

BA : Nous voulons faire de La Samaritaine un grand magasin modèle avec un mix de produits et de marques, mais aussi la notion de plaisir, comme de déjeuner ici dans ce cadre d’exception. Une vue comme celle-ci à Paris est assez remarquable. C’est donc une destination qui dépasse le simple commerce.

Il en est de même pour l’hôtel Cheval Blanc. Il faut visiter les chambres. C’est incroyable, car dans chaque chambre il y a une petite alcôve où l’on peut prendre son petit déjeuner avec vue sur la Seine, et on a l’impression de prendre son petit déjeuner sur la rivière. Il n’y a pas un seul bruit, pas même la circulation. C’est génial, et l’architecture et la décoration intérieure sont assez magnifiques.

WWD : L’ensemble du processus a duré 16 ans. Avez-vous déjà été tenté de jeter l’éponge ?

BA : Franchement non, car je n’ai pas l’habitude d’abandonner et ce n’est pas dans l’ADN du groupe LVMH. On pense à long terme et même si c’était très difficile, même s’il y avait des moments où les gens se sentaient un peu découragés, j’ai toujours gardé le cap, car j’étais convaincu qu’au fond, c’était impossible pour une ville comme Paris et un état comme La France de ne pas nous laisser rénover un si bel immeuble, de ne pas nous laisser le rouvrir, surtout à cet endroit. Il occupe l’un des plus beaux endroits de Paris, entre le musée du Louvre, que l’on aperçoit d’ici, et le musée Pompidou, accessible à pied. J’ai donc toujours été confiant que nous allions l’emporter. Cela dit, comme je l’ai mentionné dans mon discours, ce travail ne pouvait être fait que par un groupe qui pense comme nous : un groupe familial qui pense à long terme et qui peut se permettre d’investir dans un projet pendant 15 ans sans chiffre d’affaires et aucun bénéfice. Je pense que nous sommes les seuls en France capables de le faire.

WWD : Le tourisme est la pierre angulaire de DFS. Quelles sont les perspectives de votre division travel retail cette année et quand prévoyez-vous le retour des touristes à Paris ?

BA : A court terme, il y a très peu de touristes, pas seulement à Paris mais dans de nombreuses régions du monde. La situation est une conséquence de la crise. La question n’est pas de savoir si les choses vont revenir à la normale ou non. Clairement, ils reviendront à la normale. La question est quand ? Cela prendra-t-il six mois, un an ou 18 mois? C’est impossible à dire, car cela dépendra de l’évolution des mesures de contrôle du virus dans les différents pays concernés. Par exemple, quand les Français seront-ils autorisés à voyager aux États-Unis comme ils le faisaient par le passé ? Pour le moment, c’est encore très difficile. Certains disent que ce sera le 4 juillet, d’autres disent que ce sera plus tard. On ne sait pas, et tout dépend de ça. Mais nous avons attendu 15 ans, une année supplémentaire ne fera pas beaucoup de différence.

WWD : Combien de visiteurs par an prévoyez-vous lorsque la situation se normalisera ?

BA : Je n’ai pas de chiffre en tête, mais je m’attendrais à ce qu’il soit similaire à d’autres grands magasins parisiens et nous espérons encore mieux, étant donné que c’est nouveau et extrêmement bien situé. Je pense que tous les touristes vont au Louvre et c’est accessible à pied. C’est à 50 mètres.

WWD : Mais tu es bien plus petit que disons, Galeries Lafayette. Cela ne limite-t-il pas la capacité?

BA : Non, c’est un avantage d’être petit. Ce n’est pas bien d’être trop gros. Si vous êtes trop grand, vous avez beaucoup, beaucoup d’espace à remplir. Nous nous concentrons sur l’essentiel.

WWD : Vous parliez tout à l’heure avec la maire de Paris Anne Hidalgo, qui a interdit les voitures sur les berges de la Seine et de la rue de Rivoli, et envisage d’aller plus loin en créant une zone de circulation restreinte au centre de Paris. Cette politique est-elle nuisible pour votre entreprise ?

BA : Je pense que la Mairie, et le maire en particulier, sont très sensibles au fait qu’apporter 3 000 emplois dans ce quartier de Paris démontre qu’elle ne veut pas transformer la ville de Paris en musée, et qu’elle sera sensible aux fait qu’il faut donner à ce développement économique les moyens d’être compétitif. Elle m’a assuré que nous ne serions pas désavantagés économiquement par rapport à nos concurrents que sont les autres grands magasins parisiens. Elle m’a donné sa parole et je lui fais confiance implicitement.