Bernard Christmann accusé du meurtre de Juan Anzaldo

Un homme du Texas a été arrêté et inculpé dans le cadre du meurtre fin novembre d’un employé de Southwest Airlines à El Paso.

Bernard Walter Christmann, 50 ans, est accusé de meurtre au premier degré pour la mort d’un homme de 49 ans Juan Anzaldo le 19 novembre.

La victime a été tuée par un traumatisme contondant à la tête juste devant l’aéroport international d’El Paso alors qu’il se tenait à côté de sa voiture sur le parking. L’incident s’est produit à la suite de son quart de travail juste avant 22 h le soir en question. Anzaldo travaillait auparavant comme employé des opérations au sol pour la compagnie aérienne basée à Dallas, au Texas.

« Il s’agit d’une perte tragique et déchirante pour l’équipe du sud-ouest, et nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille de notre collègue, à ses proches et à sa famille du sud-ouest », a déclaré la société dans un communiqué diffusé aux médias locaux.

Les autorités n’ont pas précisé la cause précise du décès, même si les premiers rapports selon lesquels la victime avait été abattue se sont révélés plus tard faux.

Dimanche dernier, le département de police d’El Paso a fait le point sur le crime qui a choqué la ville frontalière autrefois prospère et seulement une partie du Texas hors du fuseau horaire central :

Le service de police d’El Paso a reçu plusieurs appels concernant la sécurité de l’aéroport. Après l’incident de vendredi, où un homme a été tué sur le parking des employés. L’enquête en cours menée par l’Unité des crimes contre les personnes a déterminé que cette affaire n’était pas le résultat d’un vol qualifié. De plus, aucun tournage n’a eu lieu. Ce crime s’est produit à l’extérieur dans un parking et n’a jamais eu d’impact sur l’aéroport. Les enquêtes préliminaires suggèrent que la victime et les personnes impliquées se connaissaient. En raison de l’enquête en cours, le mode de décès ne peut être divulgué pour le moment. Le service de police ne pense pas qu’il s’agissait d’un acte aléatoire et qu’il n’y a pas de danger immédiat pour le public ou les voyageurs.

La police a initialement réagi au meurtre brutal en réponse à des informations faisant état d’un vol aggravé, selon l’affilié local de Fox, KFOX.

Aucune opération de l’aéroport n’a été affectée par l’incident.

« Nous sommes choqués et attristés pour elle par cet événement tragique », a déclaré le directeur de l’aviation d’El Paso. Sam Rodriguez mentionné. « Nos cœurs et nos plus sincères condoléances vont à la famille de la victime, Southwest Airlines, et à tous ceux qui ont été touchés par l’incident. »

La police a d’abord indiqué qu’il y avait peut-être plus d’un agresseur ou d’autres personnes impliquées, selon KFOX, mais pense maintenant que le crime a été commis uniquement par l’accusé à la suite d’un triangle amoureux entre Christmann, sa femme et Anzaldo.

« L’enquête a révélé qu’Anzaldo avait une relation amoureuse avec la femme de Christimann », a déclaré l’EPD dans une récente déclaration à l’affilié local d’ABC, KVIA.

Christmann a été arrêté vendredi soir à son domicile dans l’extrême nord-ouest d’El Paso par des détectives des homicides de l’EPD qui étaient assistés par des membres de l’US Marshals Lone Star Fugitive Task Force.

L’accusé est actuellement détenu à la prison du comté d’El Paso. Sa caution a été fixée par un juge à 1 250 000 $.

