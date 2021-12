Bernardo Montoya purgera une peine pour le crime de Laura Luelmo dans la prison sévillane de Morón

02/12/2021 à 21:52 CET

Bernardo Montoya, jugé par le jury populaire coupable de la détention illégale, de l’agression sexuelle et du meurtre de la jeune Zamorana Laura Luelmo en El Campillo (Huelva) en décembre 2018, cet après-midi, il a été admis à la prison de Séville II, à Morón, où il purgera sa peine.

En attendant de connaître la peine qu’il devra purger, Montoya a été transféré à la prison de Séville dans un transport spécial imprévu, Dans lequel il ne voyageait qu’avec des agents de la Garde civile, des sources pénitentiaires ont informé Efe.

Bien qu’il ait été initialement prévu qu’il reste à la prison de Huelva jusqu’à ce que la peine à prononcer par le juge-président du procès soit connue, Florentino G. Ruiz YamuzaFinalement, il a été envoyé à la prison où il est en détention préventive depuis les faits.

Dans cette prison, Montoya a refusé de suivre des cours sur la violence et les délinquants sexuels Car, comme il l’a soutenu au procès, il n’assume pas le crime d’agression sexuelle ou de meurtre, imputant ce dernier à un ex-partenaire à lui.

La jugement, qui devrait être connue dans les prochains jours, doit être conforme à ce qui a été dit par les parties et dans le sens dans lequel le jury a statué.

Le bureau du procureur et le accusations exercé par la famille et la Junta de Andalucía demandent les mêmes peines, 20 ans de prison pour un crime de détention illégale, 12 pour agression sexuelle et une prison permanente révisable pour meurtre.