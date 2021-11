Bernardo Silva blessé pour le match du Portugal contre l’Irlande

11/10/2021 à 19:35 CET

Bernardo Silva vit une bonne saison, le milieu de terrain portugais Il a encore une fois montré sa meilleure version après avoir regagné la confiance de Guardiola en City. De plus, le portugais est toujours une pièce importante pour Fernando Santos et son Sélection portugaise. Mais certains maux non encore précisés l’ont quitté du prochain match de sa sélection.

Fernando Santos a confirmé que Bernardo Silva il a raté les deux entraînements avec son équipe nationale et ne pourra pas participer au match de fond contre l’Irlande, où les Portugais sont obligés de marquer pour se qualifier pour le Qatar Coupe du monde 2022. L’entraîneur n’a pas voulu donner de détails sur la blessure de Silva : « Je vous expliquerai plus tard, mais il a des plaintes musculaires et il est préférable qu’il ne joue pas. »

L’inconfort du milieu de terrain de City a mis un terme à une excellente saison où vous comptez sur l’entière confiance de votre technicien, Josep Guardiola. Jusqu’à présent cette saison, Silva a participé à 10 des 11 matchs de championnat possibles et a ajouté 3 buts et 1 passe décisive. En début de saison, l’entraîneur catalan était très heureux de retrouver la performance de Bernardo Silva.