Bernardo Silva soutenu comme le meilleur de la Premier League devant Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah par son coéquipier de Man City Ederson

Bernardo Silva est le meilleur joueur de Premier League, a déclaré le gardien de Manchester City Ederson à talkSPORT.

Bernardo a porté son jeu à un tout autre niveau cette saison à l’Etihad, inscrivant cinq buts et une passe décisive dans l’élite pour mener la charge de titre de City en l’absence de Kevin De Bruyne.

Bernardo a été dans une forme époustouflante cette saison et a réussi une belle première fois contre Villa pour le souligner

Comme Guardiola, Ederson classe Bernardo comme le meilleur joueur de la ligue

En tant que meilleur buteur du club en championnat, Silva a été non seulement crucial devant le but, mais exceptionnellement élégant, avec une première reprise de volée de la plus haute qualité contre Aston Villa la dernière fois.

Le but a vu le manager Pep Guardiola demander où Silva se classe parmi les meilleurs joueurs de la division, ce à quoi il a répondu: « Il est le meilleur. »

« Il était le meilleur il y a deux ou trois saisons », a poursuivi Guardiola. « Il était aussi le meilleur à l’époque. Il a une capacité spéciale à faire ce qu’il veut avec le ballon. Contre un bon gardien, c’était une finition incroyable.

L’international portugais Silva a été signé par City en provenance de Monaco en Ligue 1 en 2017, déménageant le même été que le gardien Ederson qui a rejoint Benfica.

Ederson raconte à talkSPORT tout sur ses coéquipiers portugais

Et Bernardo a reçu les plus grands éloges possibles

Les deux avaient déjà joué ensemble chez les géants de Lisbonne, et Ederson avait un œil sur la carrière de Silva aussi bien que quiconque, et avait soutenu l’évaluation de Guardiola.

« Bien sûr, je suis d’accord », a déclaré l’international brésilien à talkSPORT lorsqu’on lui a demandé s’il était vraiment meilleur que Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah.

« Je suis avec Bernardo tous les jours, je le connais depuis longtemps, depuis notre passage à Benfica.

«Je connais ses compétences, à quel point il est bon et à quel point il est devenu bon. C’est un joueur très important pour nous, il a un talent incroyable.

Le coéquipier de Silva ne peut pas en avoir assez du délicieux milieu de terrain

Silva continue de faire la différence pour City

« Il est bon pour garder le ballon, sa touche. Je n’ai que des louanges pour lui parce que c’est un joueur incroyable. N’importe quel manager aimerait avoir un joueur comme lui dans l’équipe.

Les champions en titre de la ligue City ont vu un autre joueur considéré comme leur dernière campagne la plus importante, Ruben Dias étant nommé joueur de la saison en Premier League.

Signé en 2020 pour 60 millions de livres sterling, Dias est un autre joueur à venir à Benfica avant de déménager à City et d’avoir un impact gargantuesque sur le football anglais.

Dias a également trouvé le chemin des filets contre Villa, mais son effort a été battu par Silva

Après avoir joué avec Silva et Dias à Benfica et City, Ederson offre son point de vue d’expert sur la paire

Tout comme Silva, Dias a également joué avec Ederson au Portugal, et le gardien considère à nouveau son défenseur comme le meilleur du pays à son poste, tout comme il l’était la saison dernière.

« Quand vous analysez sa première saison et cette saison, vous pouvez dire qu’il a toujours gardé le même niveau élevé », a expliqué Ederson.

« Je le connais aussi depuis longtemps depuis l’époque de Benfica, je connais son talent et ses qualités de leader.

« J’étais très heureux pour lui d’avoir marqué son premier but cette saison. Il est très talentueux et il garde un haut niveau de concentration, alors j’espère qu’il pourra continuer à grandir de plus en plus.

