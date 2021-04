Bernd Leno admet qu’il a été surpris par la qualité “ incroyable ” de Bukayo Saka et prédit que le jeune d’Arsenal sera de classe mondiale

Le gardien d’Arsenal Bernd Leno a soutenu Bukayo Saka pour devenir un footballeur de classe mondiale dans un proche avenir.

L’international anglais a été l’un des artistes vedettes du club cette saison alors qu’il n’avait que 19 ans, marquant cinq buts et ajoutant deux passes décisives en 25 apparitions en Premier League.

.

Leno croit que Saka a une qualité au-delà de ses années

«Ses performances étaient incroyables», a déclaré Leno avant le match retour crucial des Gunners au Slavia Prague jeudi. «C’est un joueur de haut niveau et il a une mentalité de haut niveau. C’est très inhabituel pour un jeune joueur comme lui, car il se sent plus âgé qu’il ne l’est en réalité. Il dirige presque l’équipe et c’est un très bon signe.

«Je suis presque sûr qu’il deviendra un joueur de classe mondiale et nous sommes très heureux de l’avoir parce que je pense que cette saison, je ne sais pas s’il est le meilleur joueur de notre équipe mais probablement l’un des meilleurs.

Leno a déclaré qu’il était heureux à Arsenal mais n’a pas exclu un départ pour jeter de nouveaux doutes sur son avenir.

L’Allemand, qui sera en rupture de contrat à l’été 2023, a ajouté: «Je sais qu’il me reste encore un contrat de deux ans et j’ai aussi 29 ans. Pour un gardien ce n’est pas trop vieux, il me reste encore quelques années.

.

Saka est devenu indispensable pour Arsenal ce terme

«Je suis très heureux dans le club. Je ne sais pas ce qui arrivera dans le futur, mais je suis ouvert à tout. Pour une nouvelle aventure ou pour rester à Arsenal, mais comme je l’ai dit pour le moment, je ne pense pas à mon avenir.

Les hommes de Mikel Arteta se rendent en République tchèque avec du travail à faire après un match nul 1-1 aux Emirats la semaine dernière.

radical

Un fan de Liverpool demande à Gerrard de revenir à Anfield et de travailler aux côtés de Klopp

calmer

Les buts de Haaland se tarissent au milieu des rumeurs de transfert alors que Guardiola révèle le secret pour l’arrêter

qualité

L’équipe de Chelsea à battre en Europe, soutenue pour battre Man City et Madrid en demi-finale

réaction

Klopp fait vœu après la sortie de Liverpool, Foden appelle Mbappe avant City v PSG

endommager

Liverpool condamne un “ comportement honteux ” alors que la fenêtre du bus de Madrid est brisée à Anfield

AUDACIEUX

Pochettino “ meilleur manager du monde ” et mérite les mêmes éloges que Guardiola et Klopp

À propos de la perspective d’un football européen pour la première fois depuis la saison 1995-96, Leno a déclaré: «Quand on pense à l’avenir sans Arsenal dans une compétition européenne, ça ne va pas. Notre travail est de faire en sorte que cela ne se réalise pas car Arsenal appartient à l’Europe et c’est notre objectif.

«Le Slavia Prague a battu de bonnes équipes dans la compétition, je pense que nous les avons dominées dans notre match à domicile mais vous pouvez aussi voir qu’elles sont très dangereuses sur les contre-attaques, les coups de pied arrêtés, donc nous savons à quoi nous pouvons nous attendre.

«Ce sera un match très difficile, surtout à l’extérieur, mais nous savons aussi que c’est un résultat dangereux pour nous et aussi pour eux.

«Une fois que nous marquons un but, ils subissent une forte pression et cela devrait être notre objectif – marquer le premier but et avec un deuxième but, nous pouvons presque terminer le match car ils doivent ensuite marquer trois buts.»