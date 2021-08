Bernd Maylander donne sa version des événements à Spa

in

Le pilote de la voiture de sécurité de Formule 1, Bernd Maylander, a confirmé que les conditions s’étaient détériorées à Spa au moment où il partait pour un deuxième relais.

Le pilote allemand a mené techniquement chaque tour du Grand Prix de Belgique 2021, donnant le rythme aux pilotes lors des trois tours de Spa-Francorchamps avant que la décision ne soit prise d’annuler la course.

Ce n’était pas aussi rapide qu’il n’y parait, plusieurs heures se sont écoulées avant que la course ne commence officiellement avec un tour de formation, puis plus tard les quelques tours menés par Maylander dans une dernière tentative pour lancer la course.

Le vainqueur officiel de la course, Max Verstappen, a déclaré que le meilleur moment pour participer à la course était à 15 heures, heure locale, lorsque la course était censée commencer à l’origine.

Et Maylander a confirmé que les conditions s’étaient détériorées au moment de son deuxième appel à l’action.

« Nous avons essayé de démarrer, nous nous sommes interrompus et avons écouté les pilotes. J’ai aussi dit qu’il y avait parfois plus de pluie qu’hier », a-t-il déclaré à Speedweek.com.

« Par conséquent, toutes les décisions ont été prises correctement. La deuxième fois, la visibilité était encore pire, tout comme les conditions.

« Il y avait une fenêtre où la pluie devait se calmer. Il était clair que vous attendiez la fenêtre, mais cela ne s’est pas produit.

C’était une course comme la Formule 1 n’avait jamais vu auparavant, et en général, c’était une expérience complètement nouvelle pour Maylander.

“Pour moi, c’est aussi la première fois que nous avons quelque chose comme ça”, a-t-il confirmé.

Et comme aucune véritable course n’a eu lieu, choisir un Pilote du Jour aurait été un exercice totalement inutile.

Ainsi, puisqu’il était en tête du peloton à chaque tour de Spa-Francorchamps, de nombreux fans ont souhaité décerner ce prix à Maylander lui-même.

“Je les remercie pour cela. Je fais mon travail, c’est une bonne équipe et c’est amusant de travailler dans une bonne équipe et ça marche bien », a-t-il déclaré.

“Je vais le prendre et boire une bière dessus.”