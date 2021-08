Bernice King s’éloigne de l’événement MLK de Fornite

Capture d’écran : Epic Games / Kotaku

À la surprise de beaucoup, Epic Games a ajouté un nouveau mode à Fortnite la semaine dernière pour célébrer l’héritage de la Marche sur Washington pour l’emploi et la liberté et l’homme qui l’a dirigée, Martin Luther King, Jr. Mais Bernice King, la fille de l’icône des droits civiques , a depuis pris ses distances par rapport à l’événement. Tout cela renvoie à des différends de longue date sur la façon dont l’héritage de King est utilisé.

Epic a publié le nouveau mode, appelé March Through Time, jeudi dernier, juste avant la marche du 53e anniversaire de Washington ce week-end. Entre les écrans de chargement parlant de tirs à la tête et les joueurs déguisés en Superman et Rick Sanchez de Rick et Morty dansant devant le Lincoln Memorial, l’initiative éducative bien intentionnée a néanmoins soulevé des questions sur exactement qui était impliqué et comment cela a été mis en place. Dans les 24 heures suivant la mise en ligne de March Through Time, Epic est allé jusqu’à désactiver toutes les émotes du mode en dehors de celles spécialement conçues pour l’occasion.

Quelques heures après sa mise en ligne, le compte Twitter du Martin Luther King Jr. Center for Nonviolent Social Change a écrit : « Le King Center n’accorde pas de licence sur la propriété intellectuelle du Dr King et, par conséquent, n’a été impliqué dans aucune décision concernant l’entreprise avec TIME Inc. et PlayStation/Fortnite. Ces décisions de licence sont prises par la gestion des propriétés intellectuelles (IPM).

Bernice King, PDG du Centre, a ensuite cité ce message sur Twitter, ajoutant : « Les décisions concernant la licence de la propriété intellectuelle de mon père ne relèvent pas de ma compétence personnelle.

La société a déclaré que l’événement était une collaboration avec le magazine Time, ses partenaires et des contributions de « American Family Insurance, du DuSable Museum of African American History et de la succession de Martin Luther King, Jr. » Il était également basé sur une visite virtuelle existante que Time avait organisée avec le musée DuSable l’année précédente. King, The Center et DuSable n’ont pas renvoyé de demande de commentaire.

La succession de Martin Luther King, Jr. est contrôlée par Bernice King et ses deux frères, Dexter King et Martin Luther King III. Tous les trois ont longtemps semblé en désaccord les uns avec les autres sur la façon dont l’héritage et la propriété intellectuelle de leur père seraient utilisés. Alors que Bernice dirige le centre MLK à but non lucratif créé par la défunte épouse de King, Coretta Scott King, Dexter est le directeur général de la succession à but lucratif et dirige également la gestion des propriétés intellectuelles, l’entité qui autorise le travail de King. Bien qu’il ait été créé pour continuer à diffuser l’héritage et les enseignements de King, le Centre reste séparé du domaine. The Estate, quant à lui, détient directement le travail de King et a récemment conclu un accord pour céder les droits d’édition de ses archives littéraires à HarperCollins.

En 2015, la succession MLK a poursuivi le Centre MLK pour abus de propriété intellectuelle et physique, et a poursuivi Bernice pour avoir refusé de remettre la Bible du roi et le prix Nobel de la paix que la succession cherchait potentiellement à vendre. La première action en justice a été rapidement abandonnée tandis que la seconde s’est terminée un an plus tard, un juge ordonnant la restitution des objets à la succession.

Ce n’est pas la première fois que Bernice King essaie de se séparer des actions de MLK Estate et de sa société de gestion des droits de propriété intellectuelle. Une publicité notoire du Super Bowl 2018 a utilisé un enregistrement de « Drum Major Instinct » de King pour essayer de vendre des camionnettes Dodge Ram. Il a été immédiatement fustigé, beaucoup dénonçant le manque de respect ainsi que la dissonance à la lumière des critiques de King sur le capitalisme. Bernice et le MLK Center ont également immédiatement renié cette collaboration d’entreprise.