Bernie Ecclestone accuse Mercedes d’avoir « harcelé » Max Verstappen

Bernie Ecclestone pense que Mercedes « ne joue pas fair-play » avec Red Bull, et ils ont « intimidé » Max Verstappen cette saison.

Les deux équipes ont été à couteaux tirés toute l’année, avec Verstappen et Lewis Hamilton aux avant-postes de la bataille pour le championnat du monde cette saison.

Il y a eu plusieurs occasions où les tensions ont augmenté entre Mercedes et Red Bull, et Verstappen et Hamilton eux-mêmes – le pilote Mercedes accusant son rival au titre d’être « au-dessus de la limite » dans sa façon de courir après que les deux se soient à nouveau heurtés à Djeddah.

Ecclestone pense que Mercedes est principalement responsable de l’escalade de l’animosité entre les deux équipes, et pense que les champions en titre essaient de jouer à des « jeux psychologiques » avec Verstappen.

« Max est un gamin comparé à Lewis et le pire, c’est que Lewis a une campagne publicitaire massive qui travaille pour lui », a déclaré Ecclestone à l’..

« Ils ont poussé tout le temps sur Max et ensuite les directeurs de course ont regardé parce que Toto va voir le directeur de course.

« Max a plus qu’une course à affronter car il les a aussi sur le dos parce qu’ils l’intimident et ne jouent pas franc jeu. C’est un jeu psychologique.

Ecclestone a expliqué comment l’expérience de Mercedes et Hamilton dans la conquête de titres a joué son rôle dans la saison jusqu’à présent, Verstappen ayant participé à son premier combat d’un an pour le Championnat du monde.

En conséquence, l’ancien PDG de F1 pense que Hamilton est actuellement un « personnage beaucoup plus fort » que Verstappen, le pilote Red Bull concourant régulièrement aux avant-postes pour la première fois.

« Max a eu quelques années de course mais n’a pas eu d’années dans les rues comme Lewis », a déclaré le pilote de 91 ans.

« Cela a forgé le caractère et savoir qu’il gagnerait la course avec Mercedes étant la force dominante au cours des dernières années a fait de lui un caractère beaucoup plus fort que Max.

« Pour Max, cette saison est la première qu’il a eu une voiture capable de gagner régulièrement alors qu’avant cela n’avait rien de compétitif. »

Hamilton et Verstappen se dirigent vers le niveau final de la saison avec 369,5 points chacun au classement des pilotes, le pilote Red Bull étant officiellement en tête grâce à une victoire supplémentaire en course.