Bernie Ecclestone dit que Mercedes a raté un tour pour sauver le titre mondial de Lewis Hamilton

Bernie Ecclestone pense que Mercedes a raté un tour dans les moments décisifs du Grand Prix d’Abu Dhabi qui aurait pu sauvegarder le titre de Lewis Hamilton.

Hamilton a cédé sa couronne de pilotes à Max Verstappen dans le dernier tour de la saison à Yas Marina à la suite de décisions controversées prises par le directeur de course Michael Masi concernant une période tardive de la voiture de sécurité.

Le septuple champion a été exposé à une Red Bull sur des pneus plus frais après que les cinq voitures doublées sur la route entre les deux protagonistes du titre aient été autorisées à se défaire. Mercedes est restée furieuse et a protesté en vain contre le résultat.

Mais il y avait d’autres influences qui auraient pu entrer en jeu et Red Bull s’est assuré d’en supprimer une qui aurait pu compter contre eux lorsqu’ils ont ordonné à Sergio Perez, dont la voiture avait développé un problème, d’entrer dans les stands et de se retirer, se protégeant contre une panne sur le circuit qui aurait pu prolonger la période de Safety Car.

Un tel événement aurait joué en faveur de Hamilton car cela aurait pu signifier que le seul tour de course final décrété par Masi n’aurait pas été possible.

Cependant, Mercedes avait encore une deuxième voiture en course, celle de Valtteri Bottas, mais ils ont choisi de ne pas l’impliquer dans le destin du championnat – une opportunité qu’Ecclestone, l’ancien meneur de F1, pense que l’équipe de Hamilton a laissé passer.

Il a été dit à Ecclestone par Roger Benoit, du média suisse Blick, lors d’une interview que Mercedes aurait pu « demander par radio à Bottas de laisser la voiture rouler parce qu’ils veulent préserver le moteur » – ce qui aurait probablement signifié que la voiture de sécurité resterait à l’écart. , la course se terminant dans ces conditions et Hamilton remportant le titre.

Ecclestone a répondu : « Assez intelligent. J’y ai pensé aussi, et l’idéal aurait été de s’assurer que la voiture de sécurité reste à l’écart et que la course ne reprenne pas.

« Beaucoup de gens auraient été contrariés, mais il n’y aurait eu aucun changement dans le résultat final. »

Il a ensuite été dit à Ecclestone que ne pas appeler Bottas, qui devait de toute façon quitter l’équipe immédiatement après, avait été très coûteux.

« D’accord », a déclaré le joueur de 91 ans. « Et je ne sais pas si Toto Wolff, avec un tiers des parts de l’équipe, est toujours dans la même position de force qu’avant. Mais nous le saurons à un moment donné.