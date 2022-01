Bernie Ecclestone dit que Michael Masi a été « dépassé » par son rôle dans la saison 2021

Bernie Ecclestone a affirmé que Michael Masi était « débordé » la saison dernière et s’est demandé si le directeur de course aurait dû être en poste.

Masi a fait l’objet de vives critiques de la part de sections de la communauté de la Formule 1 après la décision controversée d’Abou Dhabi de redémarrer la saison avec un tour à faire, après avoir laissé une sélection de voitures doublées dépasser la voiture de sécurité pour dégager les pilotes entre Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Cela a placé le pilote Red Bull à une distance de frappe de son rival pour le titre pour la fusillade d’un tour, et il a dûment dépassé Hamilton avec des pneus beaucoup plus frais au virage 5 pour remporter son premier titre de champion du monde.

Mais d’autres décisions du contrôle de course et des commissaires sportifs ont également attiré l’attention sur d’autres courses, comme l’appel à « aucune enquête nécessaire » lorsque Verstappen et Hamilton ont tous deux quitté la piste à Interlagos alors que le pilote Red Bull défendait la tête.

Masi a également été critiqué par les partisans de Red Bull lorsque Hamilton n’a reçu » que » une pénalité de 10 secondes après que lui et Verstappen soient entrés en collision à grande vitesse à Silverstone, les décisions à l’avant se révélant polarisantes.

Avec de tels facteurs combinés, l’ancien patron de la Formule 1 pense que l’Australien a peut-être parfois été dépassé, mais pense qu’il a pris la bonne décision dans l’ensemble à Abu Dhabi.

« Il a été dans de nombreux cas débordé par son travail toute la saison et n’aurait peut-être pas dû l’avoir du tout », a déclaré Ecclestone à BILD. « Mais c’était la bonne décision de les laisser courir. »

Masi avait reçu des messages suppliants des camps Mercedes et Red Bull alors que le drame se déroulait à Abu Dhabi, et Toto Wolff en particulier était furieux après la décision de redémarrer pour le dernier tour.

D’autres sont cependant venus à la défense du directeur de course, et Ecclestone a précédemment déclaré que la décision de Mercedes de faire appel de la décision était « un non-sens ».

« A propos d’être volé, c’est un non-sens complet et total », a déclaré l’homme de 91 ans à Sky Sports News en décembre.

« Si vous voulez bien y réfléchir, dans le premier tour de cette course, il [Hamilton] est sorti du circuit et est revenu sur le circuit et Verstappen est resté sur le circuit et n’a absolument rien fait de mal.

« Lewis n’a pas été puni du tout pour cela, il ne devrait donc pas trop se plaindre.

«Ces choses arrivent tout le temps dans le sport. Il ne faut pas blâmer le directeur de course, il a fait exactement ce qu’il fallait faire.