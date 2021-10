Bernie Ecclestone est d’accord avec la position de Max Verstappen sur Netflix Drive to Survive

Bernie Ecclestone a soutenu Max Verstappen dans sa critique de la série « Drive to Survive », affirmant qu’il était également « un peu contrarié » à ce sujet.

Netflix tourne actuellement la quatrième saison de Drive to Survive, un docu-fiction basé sur la Formule 1.

Mais un pilote qui n’accordera pas d’interviews ni ne partagera ses réflexions de quelque manière que ce soit est le leader du championnat Verstappen.

S’exprimant avant le Grand Prix des États-Unis, le Néerlandais n’a pas hésité à critiquer la série.

« De mon côté en tant que conducteur, a-t-il dit, je n’aime pas en faire partie.

« Ils ont truqué quelques rivalités qui n’existent pas vraiment. J’ai donc décidé de ne pas en faire partie et je n’ai plus donné d’interviews après cela parce qu’alors il n’y a rien que vous puissiez montrer.

«Je ne suis pas vraiment une personne du genre spectacle dramatique. Je veux juste que des faits et des choses réelles se produisent.

Mais alors que les rivaux du pilote Red Bull ont rapidement défendu la série, l’ancien supremo de F1 Ecclestone se dit d’accord avec Verstappen.

« Je suis réaliste et je sais que ce ne sera pas très réel », a-t-il déclaré à .. «Je sais donc comment ces gars agissent, pensent et font, beaucoup d’entre eux.

« Et quand vous voyez des choses que vous savez être complètement fausses, alors peut-être que je deviendrais un peu comme Max et que je serais un peu contrarié. »

Mais même si Ecclestone ne se rendra pas sur Netflix pour regarder la saison quatre, il est très investi pour voir le résultat de la course au titre de cette année.

Après sept ans où Mercedes a assuré le doublé du championnat, la poursuite de Lewis Hamilton pour battre le record de Michael Schumacher avec un huitième titre mondial est en jeu.

Après avoir perdu le Grand Prix des États-Unis face à Verstappen, le Britannique a vu son déficit doubler à 12 points.

Mais avec cinq courses restantes, dont un week-end de qualification sprint, il reste 133 points en jeu.

Ecclestone estime que l’excitation d’une saison qui a oscillé entre Verstappen et Hamilton est telle que même les séances d’entraînement sont quelque chose à surveiller.

Cependant, il n’est pas disposé à mettre ses millions pour parier lequel des deux remportera la couronne.

« Jusqu’à présent, c’est Lewis qui sera en pole et Lewis mènera du début à la fin et c’est tout. Personne n’est si excité à ce sujet. J’ai maintenant hâte de regarder tous les entraînements et toutes les courses », a déclaré le joueur de 90 ans.

« Si vous me disiez ‘Je dois vendre la maison et mettre tout l’argent sur l’une d’elles, que feriez-vous ?’ Je dirais que j’irais probablement jouer à la roulette parce que tout peut arriver.