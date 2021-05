Bernie Ecclestone: la qualification du sprint de Formule 1 “ complètement absurde ”

Bernie Ecclestone a tourné en dérision le nouveau format de qualification proposé pour le sprint en Formule 1, le qualifiant de «complètement absurde».

Avec trois courses de sprint test confirmées pour 2021, dont la première au Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone en juillet, la Formule 1 essaie le format pour tenter d’augmenter l’action sur piste tout au long d’un week-end de course.

Le joueur de 90 ans a quitté son sport en 2017 après que Liberty Media a acquis la Formule 1, mais est resté franc sur la direction prise par le sport depuis son départ – en désaccord avec la nouvelle proposition dans sa forme actuelle, suggérant une grille inversée pour encourager davantage dépassement.

“La façon dont ils ont décidé que c’est maintenant est complètement absurde”, aurait déclaré Ecclestone à Sport Bild by Sport1.

«Si le vainqueur de la course de sprint obtient également des points et est également sur la première position sur la grille, à la fin de la saison cela ne donne pas un vrai reflet de qui est vraiment le meilleur pilote.

«Mon idée originale était de donner au vainqueur d’une course de sprint peut-être dix points, mais laissez-le commencer la course à partir de la dixième place. S’il avait ensuite atteint la troisième place de la course, par exemple, sa capacité réelle aurait été mieux vue.

Les qualifications de sprint modifieront la façon dont un week-end de course se déroulera, avec une séance de qualification standard un vendredi suivie de la course de sprint de 100 km – qui durera environ 30 minutes – avec les résultats de celle-ci formant la grille pour le Grand Prix de dimanche.

Ce n’est pas la première fois qu’Ecclestone exprime son opposition aux qualifications du sprint, affirmant que la course raccourcie devrait être fondamentalement différente de la façon dont la course standard se déroule un dimanche.

«Les gens ne regardent la course principale que s’il y a quelque chose de différent au sprint. Pourquoi la course de dimanche devrait-elle être différente de celle de samedi alors que le résultat du sprint est la grille de la course principale? » il a dit à Auto Motor und Sport de retour en février.

