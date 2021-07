Bernie Ecclestone : Lewis Hamilton n’est plus le combattant qu’il était

in

L’ancien patron de la F1, Bernie Ecclestone, pense que Lewis Hamilton a été trop sujet aux erreurs en 2021, remettant en question son esprit combatif.

Hamilton se dirigera vers son événement à domicile, le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, sur une séquence de cinq courses sans victoire, ce qui lui laisse 32 points de retard sur son rival Red Bull Max Verstappen dans la bataille pour le championnat des pilotes.

Et une caractéristique de cette saison pour Hamilton a été des erreurs inhabituelles, telles que sa glissade coûteuse dans le gravier à Imola, ainsi que son départ à Bakou alors qu’il défiait Sergio Perez pour la tête du GP d’Azerbaïdjan.

Ecclestone a déclaré qu’il avait discuté avec beaucoup de gens de la volonté de Hamilton de se battre et se demandait s’il avait signé le nouvel accord de deux ans avec Mercedes simplement parce que ses autres projets en dehors de la Formule 1 n’allaient pas lui rapporter autant d’argent.

“J’ai parlé à beaucoup de gens à ce sujet et peut-être que Lewis n’est pas tout à fait le combattant qu’il était”, a déclaré Ecclestone à l’agence de presse PA.

« Il y a beaucoup d’occasions cette année où il aurait pu faire mieux et il ne l’a pas fait. Il n’a pas eu de compétition, le matériel a toujours été super et il n’a pas vraiment eu à faire l’effort. Mais maintenant, peut-être qu’il pense qu’il ferait mieux d’y aller un peu plus facilement.

« Au début de l’année, je pensais qu’il chercherait à remporter le championnat puis à prendre sa retraite. Mais il semble que non, même si je ne compterais pas trop sur les contrats. Il peut y échapper.

“Il a probablement jeté un coup d’œil à la gamme de vêtements et à la musique, mais s’est rendu compte qu’il n’est pas aussi facile de gagner de l’argent là-bas qu’en Formule 1.”

Hamilton cherchera à prouver que les sceptiques ont tort et à se remettre dans la course au titre à Silverstone, une piste où il a dégusté sept victoires, un record.

Ce sera un week-end de course pas comme les autres grâce à l’introduction des qualifications de sprint, une course de 100 km samedi pour décider de la grille du Grand Prix de Grande-Bretagne.

À ce stade, il ne s’agit que d’une expérience de la Formule 1, avec le format traditionnel des qualifications qui doit encore avoir lieu vendredi comme séance qui définit la grille des qualifications pour le sprint, mais Ecclestone est complètement contre le concept.

« Je ne suis pas d’accord avec ça. Dès que vous commencez à vous débrouiller avec ces choses, l’histoire disparaît et ce n’est pas une bonne chose », a-t-il expliqué.

« Les gens diraient que quelqu’un a 70 pole positions, mais c’est désormais chose faite. La pole position n’existe pas.

« Je ne pense pas que ça va marcher et je ne pense pas que ça va continuer. C’est une confusion inutile sans raison. Les qualifications ont toujours été une partie intéressante du week-end et maintenant nous aurons juste une autre course. »

