Bernie Ecclestone: Lewis Hamilton remportera “ facilement ” le 8e titre mondial

L’ancien PDG de la F1, Bernie Ecclestone, pense que Lewis Hamilton sera «facilement» vainqueur contre Max Verstappen cette saison.

Hamilton gagne 3-1 dans le face-à-face respectif entre les deux en termes de victoires en course jusqu’à présent cette saison, le pilote britannique ouvrant une avance de 14 points sur le Néerlandais au début de 2021.

Les deux protagonistes du titre ont eu des batailles en piste dans chacune des quatre courses jusqu’à présent, avec Verstappen dépassant hardiment Hamilton au début à Imola et en Espagne, tirant les coudes pour prendre la tête à deux reprises.

L’ancien pilote de F1, Timo Glock, a déclaré que Verstappen avait «tout bien fait» en dépassant le champion du monde en titre au début du Grand Prix d’Espagne ce week-end, mais finalement un appel de stratégie différent et une conduite exceptionnelle de Hamilton ont vu le Britannique gagner ce jour-là. .

Le joueur de 90 ans a comparé la rivalité naissante entre les pilotes à celle d’Alain Prost et Ayrton Senna lorsque le duo échangeait des coups en Formule 1, mais il ne peut voir qu’un seul vainqueur sortir du combat de 2021 pour le championnat des pilotes.

Après 100 courses en tant que pilote Red Bull, @ Max33Verstappen n’a pas vraiment fait trop mal… 1️⃣1️⃣ Victoires en Grand Prix

4️⃣6️⃣ Podiums ✅ Le plus jeune vainqueur de la course

✅ Plus jeune podium

✅ Le plus jeune pilote à mener une course

✅ Le plus jeune pilote à réaliser un tour le plus rapide 👏👏 # F1 pic.twitter.com/NAtEdfOPdn – Planète F1 (@ Planet_F1) 11 mai 2021

Ecclestone a déclaré au site Web suisse Blick: «Maintenant, ce sport a à nouveau deux pilotes à la hauteur des yeux, comme Senna et Prost dans le passé. Mais malheureusement, je dois enlever les espoirs de titre pour 2021 aux supporters de ce grand combattant hollandais.

«Hamilton conduit actuellement aussi bien que jamais. Merci également à Verstappen. Lewis est cool, irréprochable, calme et intelligent.

Alors que l’ancien directeur général du sport félicitait Verstappen pour avoir tiré le meilleur parti du septuple champion du monde, il pense que Hamilton a été en mesure d’améliorer son jeu encore plus grâce à l’expérience qu’il apporte à la fête dans une bataille pour le titre d’une saison – ainsi que d’avoir une équipe Mercedes dominante derrière lui dans une habitude de victoire constante.

“Il ne s’implique dans aucun duel chaud et donne toujours respectueusement à son adversaire l’espace dont il a besoin pour survivre”, a ajouté Ecclestone.

«Tout cela le rend encore plus fort dans le cockpit. Verstappen est peut-être son égal en termes de conduite, mais Lewis a la meilleure équipe et le matériel le plus fiable derrière lui. Et il peut toujours compter sur ces deux facteurs.

“Lewis deviendra facilement Champion du Monde pour la huitième fois sans aucun incident particulier.”

