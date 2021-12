Bernie Ecclestone ne pense pas que Lewis Hamilton reviendra en F1

L’ancien patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone, ne croit pas que Lewis Hamilton reviendra dans la série pour la saison 2022.

La quête d’Hamilton pour un huitième championnat du monde record s’est terminée de manière controversée lors du Grand Prix d’Abou Dhabi, qui a mis fin à la saison 2021, l’utilisation de la voiture de sécurité par le directeur de course Michael Masi provoquant l’indignation de Mercedes.

Hamilton avait contrôlé une grande partie de la course, qu’il est entrée à égalité de points avec Max Verstappen, mais une voiture de sécurité tardive a permis à Verstappen de se ravitailler pour des pneus tendres neufs avant que le peloton ne se regroupe.

À partir de là, le contrôle de course est entré dans un pétrin, décidant initialement que les voitures doublées ne dépasseraient pas la voiture de sécurité avant tout redémarrage potentiel, pour revenir ensuite à moitié sur cette décision.

Au lieu de libérer toutes les voitures avec les tours, seuls les pilotes entre Verstappen et Hamilton ont été autorisés, et une fois que le SC a été retiré pour permettre un dernier tour de course, Verstappen a utilisé ses pneus supérieurs, dépassant Hamilton pour remporter la victoire et le titre.

Deux manifestations Mercedes ont été repoussées après la course, mais la FIA a lancé une enquête pour savoir si les règlements sportifs ont été correctement suivis à Abu Dhabi.

Hamilton était absent du gala de remise des prix de la FIA auquel il devait assister pour récupérer le trophée P2, et son patron chez Mercedes Toto Wolff n’a donné aucune assurance que Hamilton reviendrait en Formule 1 la saison prochaine.

Hamilton lui-même n’a pas encore parlé publiquement des événements d’Abou Dhabi.

Un rapport récent a indiqué que Hamilton avait informé Mercedes qu’il continuerait la saison prochaine, mais Ecclestone ne s’attend pas à ce que son compatriote revienne.

Dans une interview avec Blick, il a déclaré : « Je ne pense pas qu’il revienne.

« Sa déception est trop grande. Et vous pouvez comprendre cela d’une certaine manière. Maintenant, il serait temps, avec également sept titres de champion du monde comme Michael Schumacher, de s’attaquer à son rêve de devenir un entrepreneur de mode.

Ecclestone a admis qu’il n’avait pas parlé directement à Hamilton, mais qu’il avait parlé à son père Anthony qui était là pour le Grand Prix d’Abu Dhabi.

Cependant, Ecclestone n’a pas posé de questions sur l’état de la carrière de Hamilton en F1, sentant qu’Anthony ne serait pas disposé à en parler.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait parlé à Hamilton au téléphone, Ecclestone a répondu : « Non, mais il y a quelques jours avec son père.

« J’ai tout de suite senti qu’il ne répondrait pas à une question sur l’avenir de son fils. Nous n’avons donc parlé que d’affaires.

Verstappen est de l’autre côté de la clôture face à Ecclestone, croyant que son rival reviendra se battre la saison prochaine.

Ecclestone a déclaré qu’il pouvait « comprendre » ce point de vue et pourquoi Verstappen voudrait que le septuple champion reste, tout en réitérant sa conviction que Verstappen est le meilleur pilote de course au monde.

Lorsqu’on lui a dit que Verstappen avait conseillé à Hamilton de rester en Formule 1, Ecclestone a déclaré: « Je comprends cela.

«Avec Hamilton, Max avait un rival qui était très apprécié de tous. Les succès comptent donc deux fois. Et je maintiens : Max est actuellement le meilleur pilote de course au monde.

