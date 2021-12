Bernie Ecclestone recommande Flavio Briatore pour le meilleur poste de Ferrari

Bernie Ecclestone pense que Flavio Briatore s’inspirerait de Ferrari et embaucherait des personnes qui ne sont pas « uniquement » italiennes.

L’ancien patron de la Formule 1 pense que la Scuderia avait plus de succès lorsqu’elle comptait des membres de l’équipe du monde entier, et pense que l’ancien directeur de l’équipe Renault Briatore, qui a remporté deux titres avec l’équipe d’Enstone en 2005 et 2006, embaucherait simplement le bon membres du personnel de remettre Ferrari sur le devant de la scène.

Lorsqu’il s’est adressé aux médias italiens, il n’a pas retenu son point de vue sur le fonctionnement d’un personnel Ferrari entièrement italien, car il pense que « chacun veut être aux commandes » et que les choses ne sont « pas faciles » à gérer à Maranello. pour l’actuel directeur de l’équipe Mattia Binotto.

« J’ai mes sentiments pour Ferrari et je l’ai toujours fait : je suis un super, super, super supporter de Ferrari », a déclaré Ecclestone à la Gazzetta dello Sport.

« Mais je pense qu’en ce moment, quand ils étaient vraiment performants, c’était quand ils n’avaient pas toute l’équipe Ferrari et l’équipe dirigée uniquement par des Italiens.

«Mais à la fin, vous pensez à quand ils ont réussi, la plupart des gens n’étaient pas des Italiens.

« [There’s] rien de mal avec les italiens. Le problème est si [they] tous se réunissent, chacun veut être en charge, ce qui n’est pas comme il devrait l’être.

« Vous avez besoin d’une personne complètement responsable et de ne pas être influencé par quelqu’un d’autre, ce qui n’est pas du tout facile.

« Ce n’est pas facile pour l’actuel chef d’équipe [Mattia Binotto] d’être là, j’en suis sûr.

Briatore avait démissionné de Renault à la suite du scandale « Crashgate », qui aurait vu Nelson Piquet Jr s’écraser délibérément afin que Fernando Alonso gagne à Singapour en 2008.

Il a reçu une interdiction indéfinie des événements sanctionnés par la FIA, mais cela a été annulé en 2010. Briatore a déclaré précédemment qu’il ne se voyait pas revenir en Formule 1, mais Ecclestone pense que son approche de la gestion d’une équipe permettrait à Ferrari de retrouver sa forme gagnante. .

« Flavio serait fantastique, car là où Flavio serait bon [is] il volerait les bonnes personnes aux autres équipes, et il ne se soucierait pas de leur nationalité ou quoi que ce soit », a déclaré Ecclestone.

«Et les gens qui n’étaient pas bons, il les rejetait. Alors en fait, [Ferrari] pourrait avoir Flavio de retour pendant quelques années.