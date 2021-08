Bernie Ecclestone se range du côté de Lewis Hamilton pour des “pourparlers d’argent”

in

Après que Lewis Hamilton ait affirmé qu’une poignée de tours derrière la voiture de sécurité avaient été effectués pour des raisons financières, l’ancien patron de la F1, Bernie Ecclestone, est d’accord.

Le septuple champion du monde a exprimé son point de vue sur les événements bizarres à Spa ce week-end, les pilotes ayant effectué le nombre minimum de tours requis pour obtenir un classement dans la course.

Le pilote de Mercedes, Hamilton, a ajouté qu’il pensait que les fans présents méritaient un remboursement car ils n’avaient assisté à aucune action significative dimanche.

La « course » est devenue la plus courte de l’histoire de la Formule 1 après avoir bouclé un tour chronométré derrière la voiture de sécurité, après avoir attendu tout l’après-midi que la pluie s’estompe et passe à l’action.

Ecclestone a fait écho au point de vue de Hamilton sur l’aspect commercial des tours en cours, et ne pense pas qu’une autre motivation ait pu être derrière cela.

« Je ne suis pas d’accord avec tout ce que Lewis dit, mais il est assez intelligent pour régler les choses et dans ce cas, il avait évidemment tout à fait raison. Pouvez-vous penser à une autre raison que l’argent? Je ne peux pas », a déclaré Ecclestone à l’agence de presse PA.

« Il y avait évidemment beaucoup de pression. S’ils annulaient la course, le promoteur devrait restituer tout l’argent au public.

«Je suis sûr qu’ils auraient toujours dû payer leurs frais de course au détenteur des droits commerciaux, et les sociétés de télévision sont également sous contrat, donc la personne qui en souffrirait plus que quiconque aurait été le promoteur.

“Ce n’était pas un bon look pour la Formule 1.”

Oui Lewis 👏 #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/iQZJHc8rTt – PlanetF1 (@Planet_F1) 30 août 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de Formule 1

Le joueur de 90 ans était contre l’annulation totale de la course, car il pensait que la course aurait bien pu être possible car il avait vu des courses se dérouler dans des conditions pires que ce qui avait été vu à Spa ce week-end.

Le poleman Max Verstappen tenait à lancer la course derrière la voiture de sécurité, mais chaque pilote derrière se sentait incapable de voir quoi que ce soit dans les conditions détrempées.

L’ancien PDG de F1 a déclaré que la décision de courir aurait dû être laissée aux pilotes, mais a admis que leur motivation à courir pouvait dépendre de leur position sur la grille.

« Si vous voulez courir, très bien ; sinon, très bien. Personne ne pouvait mettre un pistolet sur la tête de qui que ce soit. Cela dépendait d’eux », a-t-il déclaré.

« Si j’étais au fond de la grille, je pourrais décider que ça ne vaut pas le risque parce que c’est sacrément dangereux là-bas.

« Si je voulais marquer des points pour l’équipe et pour moi-même, je pourrais penser que je voulais aller de l’avant. Nous avons couru dans des conditions pires que cela et nous n’avons pas annulé la course.