Bernie Ecclestone soutient Max Verstappen pour le championnat 2021

L’ancien chef de la F1, Bernie Ecclestone, met son argent sur Max Verstappen en battant Lewis Hamilton pour le titre 2021.

Hamilton est à la poursuite du huitième championnat du monde qui le verrait seul comme le pilote de Formule 1 le plus titré de tous les temps, mais ce titre de la plus haute importance n’est pas celui qui arrivera sans combat.

Enfin dans une voiture capable de relever un défi, le Verstappen de Red Bull est devenu le rival le plus proche de Hamilton en 2021, derrière le Britannique de seulement huit points avant le Grand Prix de Belgique.

Et demandé quel pilote il soutient pour faire le travail, Ecclestone s’est rangé du côté de Verstappen.

«Je mettrais mon argent sur Max. Il fait du bon travail et il me semble avoir la meilleure voiture en ce moment », a déclaré Ecclestone à Auto Motor und Sport.

« Max gagnera des courses que Lewis ne peut pas gagner, et vice versa. Au final, le nombre d’erreurs peut décider. Lewis a plus d’expérience. Il connaît cette situation. Le plus gros risque pour Max est qu’il puisse faire plus d’erreurs.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Au Grand Prix de Grande-Bretagne, nous avons vu le premier point d’éclair majeur dans cette bataille pour le titre lorsque Hamilton et Verstappen sont entrés en collision à Copse au premier tour.

Verstappen a été éliminé dans l’incident, tandis que Hamilton a riposté après une pénalité de 10 secondes pour remporter la victoire.

Red Bull était furieux par la suite, tandis que Verstappen n’était pas non plus très satisfait des célébrations de la victoire de Hamilton, les trouvant irrespectueuses alors qu’il regardait tout en subissant des contrôles de précaution à l’hôpital.

Heureusement, au moment du tour suivant en Hongrie, les tensions entre les deux se sont apaisées.

La pénalité de 10 secondes infligée à Hamilton a été intensément débattue et Red Bull a estimé qu’elle n’était pas assez sévère, déclarant à un moment donné que Hamilton n’aurait pas pu faire Copse avec la ligne sur laquelle il se trouvait et la vitesse qu’il portait.

Et Ecclestone pense que les efforts de Red Bull auraient dû être entièrement orientés vers l’obtention d’une pénalité plus sévère pour Hamilton, plutôt que de parler des chances de Hamilton de faire le corner et de son positionnement par rapport à Verstappen.

« En théorie, oui. En pratique, c’est difficile », a déclaré Ecclestone lorsqu’on lui a demandé si Verstappen aurait dû mieux choisir son moment contre Hamilton à Silverstone ?

« Si Lewis avait été devant, Max aurait eu du mal. La Mercedes était plus rapide en ligne droite. Max aurait dû se fier à la stratégie et à son équipe de ravitaillement. Mais vous ne pouvez pas planifier un arrêt au stand plus rapide.

“Je l’aurais essayé aussi, mais je n’aurais pas discuté de la question de savoir si Lewis était en faute ou non, ou s’il aurait obtenu le corner si Max n’avait pas été là. Cela n’avait aucune importance.

« Les commissaires avaient déjà blâmé Hamilton. Cela a réglé la question. Red Bull aurait dû se concentrer uniquement sur la pénalité et demander une pénalité plus élevée.