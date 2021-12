L’ancien patron de la F1, Bernie Ecclestone, a déclaré qu’il était « surpris » que Lewis Hamilton ait couru en 2021, car il pensait qu’il ne voulait peut-être pas battre les sept championnats du monde remportés par Michael Schumacher.

Hamilton et Mercedes ont laissé à la dernière minute le soin de conclure un accord pour qu’il continue avec l’équipe cette saison, mais il a signé un nouveau contrat de deux ans au cours de l’été pour mener sa carrière en Formule 1 jusqu’en 2023 au moins.

Le Britannique a remporté son septième titre de manière catégorique l’année dernière, remportant 11 courses et terminant avec 124 points d’avance sur Valtteri Bottas en deuxième position, bien qu’il ait raté une course après avoir contracté Covid-19.

Dans ce cadre, il a égalé le record du championnat du monde de Schumacher et dépassé le total de 91 victoires en course du grand Allemand – et le pilote Mercedes est devenu le tout premier centurion de victoires en Grand Prix de Formule 1 lorsqu’il a franchi le drapeau à damier en Russie en septembre.

Cependant, Ecclestone pense que les réalisations de Hamilton n’enlèveront rien à la position de Schumacher dans l’histoire du sport.

« Non, pas du tout », a déclaré Ecclestone à RTL lorsqu’on lui a demandé si un huitième titre record placerait définitivement le talent de Hamilton au-dessus de Schumacher dans les estimations des gens, cités par Sky Sport en Allemagne.

« En fait, je suis surpris que Lewis n’ait pas dit au début de l’année ‘Je me retire, je ne veux pas gagner plus de courses ou de championnats du monde que Michael’. »

Ecclestone a affirmé plus tôt dans l’année que Hamilton n’était « pas tout à fait le combattant qu’il était », mais le pilote Mercedes a depuis réduit l’écart avec Max Verstappen à huit points dans la course au titre de cette année avant les deux dernières manches de la saison.

Malgré son évaluation précédente de la conduite de Hamilton, l’ancien PDG de la Formule 1 aime voir la bataille pour le titre se dérouler.

« C’est un combat que nous attendions depuis sept ou huit ans, enfin une compétition à nouveau », a-t-il déclaré.

« C’est ce que les gens veulent quand ils regardent la Formule 1, ou n’importe quel sport d’ailleurs. Ils veulent de la concurrence.

De nombreuses personnes du monde de la Formule 1 ont donné leur avis sur le vainqueur du Championnat du monde de cette année, mais le joueur de 91 ans pense que les approches uniques de la paire profitent au spectacle et aux courses elles-mêmes.

« Ils sont tous les deux très compétitifs à leur manière », a déclaré Ecclestone. « Ils ont un style différent, une façon différente de gérer les choses et ensuite cela convient aux races. »