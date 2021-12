Bernie lutte pour l’égalité dans sa carte de Noël

Un autre Noël et une autre carte de Noël de l’ancien patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone, le Britannique luttant pour l’égalité dans la carte de cette année.

Ecclestone a approuvé l’initiative « We Race as One » dans sa carte, car l’encart montre des conducteurs prenant le genou et d’autres debout avec la phrase « We Must End Racism », en plus de montrer deux conducteurs – George Russell et Pierre Gasly – en train de vaccinés contre le Covid-19, comme message pour préconiser la vaccination comme moyen de lutter contre la pandémie actuelle.

Bernie, cependant, ne serait pas Bernie s’il n’ajoutait pas une touche à sa carte, car les mots « Striving for Equality » ainsi que les signes du dollar sur les T-shirts des conducteurs, clairement une allusion sarcastique à l’inégalité dans les salaires des chauffeurs.

M. E fait allusion au combat serré pour le titre 2021 qui s’est terminé avec Verstappen remportant le titre des pilotes, Mercedes remportant le trophée des constructeurs alors qu’il représentait un Red Bull et une Mercedes côte à côte sur la bonne voie, mais dans une ligue à part, avec la phrase : « Au moins certaines voitures sont égales de temps en temps !

Derrière les leaders, on voit la voiture de Charles Leclerc, et notamment la Haas de Mick Schumacher derrière la Ferrari et devant la McLaren #3 de Daniel Ricciardo. Le Haas est-il rodé ? Ou est-ce un coup porté aux luttes de l’Australien en 2021 ?

Au dos de la carte, Ecclestone a la phrase : « Règles de 2022 : Ne franchissez pas les lignes blanches. Aidez vos concurrents avec un peu d’aide des commissaires sportifs et ne courez pas.

Cela pourrait être compris comme un empannage de la part de l’homme de 92 ans de la FIA et des commissaires sportifs pour avoir trop surveillé les limites de piste appliquées cette saison, ainsi que les inconstances dont nous avons été témoins alors qu’ils jugeaient plusieurs incidents en piste. au cours de la saison, l’incident de Hamilton et Verstappen au Brésil étant un événement marquant.

D’autres messages cachés ?