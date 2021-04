Bernie Madoff, architecte du projet Ponzi de 65 milliards de dollars, meurt en prison: comment il a trompé les gens

Bernie Madoff a pris l’argent des investisseurs et a promis un beau retour. (Image: REUTERS)

L’histoire des fraudeurs à Wall Street, ou sur tout autre marché boursier à travers le monde, est généralement dirigée par une promesse trop belle pour être vraie. Mais, Bernie Madoff était différent. «Son camouflage était absolument génial», a déclaré à CNBC Diana B. Henriques, l’auteur de Wizard of Lies: Bernie Madoff and the Death of Trust. «Il n’a jamais offert à ses investisseurs quelque chose qui était trop beau pour être vrai. C’était assez bon pour être vrai et assez bon pour être un piège », a-t-elle déclaré. Madoff a dirigé un conseil en investissement qui a trompé les gens de 65 milliards de dollars.

Selon Bernie Madoff lui-même, il a lancé son stratagème Ponzi dans les années 1990 alors qu’il ne pouvait pas suivre les rendements qu’il avait promis aux investisseurs. Cependant, les enquêteurs qui ont analysé les déclarations de son entreprise pensent que c’est il y a dix ans que son arnaque a commencé.

Le schéma de Ponzi

Bernie Madoff a pris l’argent des investisseurs et a promis un beau retour. Mais au lieu d’investir le montant en bourse, il se retrouvait sur un compte bancaire et n’était versé qu’aux investisseurs qui rachetaient leurs positions. Bloomberg a rapporté que les clients de Bernard L. Madoff Investment Securities LLC de Madoff lui avaient remis 19 milliards de dollars en principal, et il les a amenés à croire qu’il avait porté le montant à 65 milliards de dollars.

L’arnaque était élaborée et appuyée par de fausses déclarations aux investisseurs. Il a déclaré aux investisseurs que sa stratégie était une conversion de grève fractionnée. «Les fraudeurs ont toujours une bonne terminologie», a déclaré David Sheehan, avocat en chef, Madoff Bankruptcy Trustee. «Il échangeait en fait les journaux d’hier. En d’autres termes, ils (Madoff Investment) sortent le Wall Street Journal il y a quelques jours, regardent ce qu’ils pourraient trouver en termes de rentabilité, puis rétradent ces transactions dans les déclarations des clients. Mais en fait, rien de tout cela ne se produisait réellement », a-t-il déclaré à CNBC.

Liste de clients diversifiée

La charpie du client de Madoff était particulièrement frappante. Cela incluait de riches stars d’Hollywood, des hommes d’affaires et même de petites personnes. Les enquêteurs ont déclaré qu’il avait fraudé 37 000 personnes dans 136 pays pendant quatre décennies. Ses clients, selon Bloomberg, comprenaient Fred Wilpon, qui possédait autrefois les Mets de New York, l’acteur hollywoodien Kevin Bacon et sa femme Kyra Sedgwick. Même Henry Kaufman, ancien économiste en chef chez Salomon Brothers, faisait partie du groupe d’investisseurs qui ont perdu de l’argent. Bien que la liste des clients doive être choquante pour beaucoup, le vrai coup dur a été porté à sa famille qui ne savait rien de ses affaires louches.

La fin

L’escroquerie a été paralysante pendant la crise financière de 2008 lorsque les investisseurs ont commencé à demander plus de défauts de paiement et que Bernie Madoff n’a pas pu suivre ses mensonges. C’est alors qu’il a raconté à ses fils Andrew Madoff et Mark Madoff avec sa femme ce qui s’était passé. Les deux fils qui travaillaient dans le même immeuble que leur père, dirigeant les affaires commerciales de leur entreprise, étaient ceux qui informaient les régulateurs de ce que leur père avait fait.

Bernie Madoff a réussi à tromper les gens pendant des décennies avant que sa famille ne l’élimine. Bernie était l’un des grands noms de Wall Street qui avait joué un rôle clé dans la digitalisation du marché boursier. Il était difficile pour les gens de croire que quelqu’un qui avait été le président non exécutif du NASDAQ pouvait réussir un tel coup. Selon un rapport du CIO, jusqu’en décembre 2020, près de 3,2 milliards de dollars ont été restitués aux investisseurs jusqu’à présent. Bernie Madoff est décédé le 14 avril en purgeant une peine de 150 ans de prison.

