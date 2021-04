Bernie Madoff meurt en prison ⋆ .

Bernie Madoff, le cerveau derrière la plus grande fraude à l’investissement dans l’histoire des États-Unis, est mort en prison à l’âge de 82 ans. Madoff purgeait une peine de 150 ans de prison pour son projet, qui, selon les enquêteurs, a fraudé jusqu’à 37 000 personnes dans 136 pays. quatre décennies avec son plan Ponzi. La cause du décès a été citée comme «causes naturelles», mais Madoff était également traité pour une maladie du foie. Il aurait eu 83 ans le 29 avril.

Madoff a plaidé coupable en 2009 à un stratagème qui, selon les enquêteurs, avait commencé au début des années 1970 et fraudé jusqu’à 37000 personnes dans 136 pays en quatre décennies au moment où il a été arrêté le 11 décembre 2008 après que ses deux fils l’ont dénoncé.

Pendant plus de 50 ans, Bernie Madoff était réputé à Wall Street, un grand gestionnaire d’argent qui a fondé sa propre entreprise à 22 ans et est devenu président non exécutif du Nasdaq en 1990. Il a été crédité d’avoir aidé à développer certains des systèmes et du marché. des structures qui ont déplacé le marché boursier au-delà de la salle des marchés et ont donné lieu à un commerce électronique moderne.

Les victimes de Madoff comprenaient le célèbre – le réalisateur Steven Spielberg, l’acteur Kevin Bacon, l’ancien propriétaire des Mets de New York Fred Wilpon et le lauréat du prix Nobel de la paix Elie Weisel – et des investisseurs ordinaires., Arrachant des dizaines de milliers de personnes pouvant atteindre 65 milliards de dollars.

n’oubliez jamais, bernie madoff n’est pas allé en prison parce qu’il a volé, il est allé en prison parce qu’il a volé des gens riches – hasanabi (@hasanthehun) 14 avril 2021

Madoff – qui a par la suite gagné le surnom douteux «Made Off» – n’a pas exécuté une seule transaction pour ses clients de conseil pendant des années. Plutôt que d’employer une soi-disant stratégie de conversion de grève fractionnée comme il l’a prétendu, il a simplement déposé les fonds des investisseurs sur un compte bancaire Chase, payant de nouveaux clients avec des fonds d’anciens clients dans un système pyramidal classique, puis fournissant à ses clients des informations falsifiées. relevés de compte. Les «retours» d’investissement indiqués sur ces déclarations – quelque 50 milliards de dollars en tout – étaient de la pure fiction.

Au tribunal, Madoff a insisté sur le fait que c’était toute son idée et que sa famille ne savait rien, même si sa femme, Ruth, avait autrefois tenu les livres, ses fils étaient des officiers supérieurs et son jeune frère, Peter, était le chef de la conformité.

Bobby, mon ami de 92 ans, a perdu ses économies au profit de Madoff. Mais il n’a jamais abandonné sa vie ou sa famille. Aujourd’hui, Madoff est mort. Et Bobby est vivant. Nous prendrons un verre à la vie et porterons un toast à nos réalisations. Et oh ouais, va te faire foutre Bernie. – Chip Franklin InsideTheBeltway.com (@chipfranklin) 14 avril 2021

En plus de Madoff, plus d’une douzaine d’individus, dont Peter Madoff, ont été reconnus coupables de crimes fédéraux, mais aucun des autres n’a été accusé d’être au courant de la fraude. JPMorgan Chase, la principale banque de Madoff, a versé 2,6 milliards de dollars au gouvernement américain et aux victimes de Madoff en 2014 pour régler les allégations selon lesquelles elle ne maintenait pas les contrôles adéquats. Après que Chase ait institué des réformes non spécifiées, les procureurs ont abandonné les poursuites contre la banque.

En juin dernier, un juge a rejeté une demande de mise en liberté pour raisons humanitaires, affirmant que Madoff avait commis «l’un des crimes financiers les plus graves de tous les temps» et que «de nombreuses personnes souffrent encore».