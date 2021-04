Bernie Madoff meurt en prison à 82 ⋆ 10z viral

Architecte de projet de Ponzi Bernie Madoff est décédé à l’âge de 82 ans dans une prison fédérale.

NEW YORK (AP) – Source AP: l’intrigant Ponzi Bernie Madoff est décédé dans une prison fédérale, que l’on croit être de causes naturelles. – Zeke Miller (@ZekeJMiller) 14 avril 2021

Le gouvernement, qu’il s’agisse de l’accusation ou du juge chargé de la détermination de la peine, a clairement indiqué qu’il pensait que Madoff devrait mourir en prison pour ses crimes «extraordinairement pervers». Madoff est décédé mercredi au Federal Medical Center en Caroline du Nord.

Madoff avait déjà déposé une requête en grâce en 2019 demandant au président de l’époque Donald Trump pour commuer sa peine de 150 ans de prison. Madoff, l’exploitant avoué du plus grand stratagème de Ponzi jamais enregistré et de la fraude financière la plus coûteuse de l’histoire des États-Unis, a demandé une réduction de peine plutôt qu’une grâce pour ses crimes.

Madoff a plaidé coupable à 11 chefs d’accusation en 2009 et a été condamné à 150 ans de prison, la peine maximale autorisée pour ses crimes.

Marc Litt, le procureur fédéral principal chargé de l’affaire contre Madoff, a répondu à la nouvelle de la clémence demandée par Madoff en disant que c’était «la définition même de chutzpah». La clémence n’est jamais venue.

Pas plus tard qu’en mars 2020, les procureurs fédéraux se sont opposés à la libération humanitaire de Madoff de prison. Les avocats de Madoff ont déclaré que leur client avait une insuffisance rénale terminale et qu’il restait moins de 18 mois à vivre. Cela s’est avéré exact.

Mais les procureurs ont soutenu que Madoff n’était pas un criminel ordinaire en col blanc.

“Madoff, contrairement à d’autres fraudeurs en col blanc sérieux, a reçu une peine qu’il ne pouvait probablement pas survivre parce que son crime était exponentiellement plus grave que les autres infractions les plus graves”, ont soutenu les procureurs. «Les crimes de Madoff étaient« extraordinairement mauvais ». Sa peine était suffisamment longue. Il ne devrait pas être réduit. »

Le gouvernement a également cité quelque 500 lettres de victimes de Madoff se plaignant contre la demande de libération humanitaire – seules 20 des victimes de Madoff étaient en faveur d’une telle clémence.

«Pourquoi lui montrer de la compassion, alors qu’il n’en avait pas pour ses nombreuses victimes?» demanda rhétoriquement l’une des victimes de Madoff.

Le stratagème de Ponzi concocté par Madoff est considéré comme le plus important et le plus dangereux de l’histoire des États-Unis. Cela a commencé dans les années 1980 et a duré plus de deux décennies, les investisseurs ayant remis des milliards en espèces qui n’ont en fait jamais été investis. Vers la fin, Madoff n’avait conservé que quelques centaines de milliers de dollars – tout en vivant dans le luxe et en donnant l’exemple à Wall Street de l’homme du marché.

Alors que les avocats de Madoff ont soutenu que leur client avait des «remords» pour ses actes, le gouvernement a déclaré qu’il ne comprenait pas la gravité de ses crimes.

«Depuis sa condamnation, Madoff a démontré un manque de compréhension de la gravité de ses crimes et un manque de compassion pour ses victimes, soulignant qu’il ne mérite pas d’être libéré par compassion», ont ajouté les procureurs.

Quant au juge Denny Chin? Il a précisé que lorsqu’il était juge de district américain et qu’il avait condamné Madoff en 2009 à 150 ans de prison, il l’avait fait avec l’intention que Madoff resterait derrière les barreaux pour le reste de ses jours.

«Lorsque j’ai condamné M. Madoff en 2009, j’avais pleinement l’intention qu’il vive le reste de sa vie en prison», a écrit le juge de circuit Chin en juin 2020 pour la Cour d’appel des États-Unis pour le deuxième circuit, niant Madoff. libération compatissante. «Ses avocats ont alors demandé une peine de 12 à 15 à 20 ans, notamment dans l’espoir que M. Madoff vivrait pour voir« la lumière du jour ». Je n’étais pas convaincu; Je ne pensais pas que M. Madoff méritait cet espoir. Rien ne s’est passé depuis 11 ans pour changer ma façon de penser.

Chin a qualifié la fraude de Madoff sur le monde d ‘«extraordinairement perverse».

Colin Kalmbacher a contribué à ce rapport.

[Image via Mario Tama/Getty Images]

