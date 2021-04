Bernie Sanders critique l’interdiction de Twitter de Trump

Donald Trump ne pourra jamais revenir sur Twitter 0:59

. – Le sénateur indépendant Bernie Sanders a appelé durement Donald Trump dans une interview publiée mardi, mais a déclaré que la suspension permanente du compte Twitter de l’ancien président républicain ne lui convenait pas.

«Écoutez, avec Trump, vous avez un ancien président raciste, sexiste, homophobe, xénophobe, un menteur pathologique, un autoritaire, quelqu’un qui ne croit pas à l’état de droit. Ce sont de mauvaises nouvelles », a déclaré Sanders, qui s’est présenté à l’investiture démocrate à la présidentielle en 2020.

Le sénateur a fait ses remarques sur le podcast du New York Times «The Ezra Klein Show» lorsque Klein lui a demandé s’il y avait «du vrai dans la critique que les libéraux sont devenus trop censeurs».

Mais si vous me le demandez, suis-je particulièrement convaincu que le président des États-Unis de l’époque n’ait pas pu exprimer son point de vue sur Twitter? Je ne suis pas à l’aise avec ça », a ajouté Sanders.

Deux jours après l’assaut du Capitole le 6 janvier, Twitter a suspendu définitivement Trump de sa plateforme. Le réseau a fait valoir que sa décision était due au « risque d’une nouvelle incitation à la violence ». Il a également déclaré que les derniers messages de Trump « violaient la politique de l’entreprise contre la glorification de la violence ».

Le directeur financier de Twitter a également déclaré à CNBC que Trump ne serait pas autorisé à revenir sur Twitter même s’il se présente à nouveau aux élections et gagne.

Bernie Sanders s’interroge sur le fait qu ‘ »une poignée de personnes » a tant de pouvoir

Sanders, qui avait précédemment qualifié Trump de « raciste », a déclaré que l’ancien président était « directement responsable » du « chaos » du 6 janvier. Il a également assuré que Trump « entrerait dans l’histoire comme le président le plus mauvais et le plus dangereux de l’histoire ».

Au cours de son interview sur le podcast, Sanders a fait valoir que les plateformes de médias sociaux ne devraient pas être utilisées pour répandre des discours de haine et des théories du complot. Il a également déclaré qu’Internet ne devrait pas être utilisé à des «fins autoritaires et insurrectionnelles».

Sanders a déclaré qu’il ne savait pas comment trouver un équilibre. « Mais c’est une question à laquelle nous devons réfléchir », a-t-il ajouté.

Il a également ajouté que, alors que dans ce cas, Trump était interdit, « demain, ce pourrait être quelqu’un d’autre qui aurait un point de vue très différent ».

Je n’aime donc pas donner autant de pouvoir à un groupe de techniciens. Mais le diable est évidemment dans les détails et c’est quelque chose auquel nous allons devoir réfléchir longuement, et c’est ainsi que les droits du Premier Amendement sont préservés sans conduire ce pays dans de grandes théories mensongères et du complot. « , A-t-il déclaré.