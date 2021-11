Bernie Sanders réagit à Chris Hayes Rant sur les dépenses du DoD

Alors que la Chambre débattait jeudi de l’adoption de l’ordre du jour de 1,7 billion de dollars pour mieux reconstruire, Chris Hayes a souligné l’examen minutieux des factures de dépenses nationales, alors même que la taille du budget militaire de la nation est rarement, voire jamais, remise en question.

Plus tôt dans la journée, le Congressional Budget Office a publié ses estimations pour le programme du BBB et, entre autres, la législation devrait ajouter 367 milliards de dollars au déficit au cours des 10 prochaines années.

« Il convient de noter que tard hier soir, le Sénat a également, au cours de ses travaux, avancé son projet de loi annuel sur la politique de défense coûtant plus de 700 milliards de dollars par an. » a déclaré l’hôte de MSNBC. « Le double du coût annuel proposé de 350 milliards de dollars de la proposition originale très volumineuse et ambitieuse de Reconstruire en mieux. Plus de quatre fois le coût de la version allégée actuelle.

Hayes a ensuite accueilli le sénateur. Bernie Sanders (I-VT), qui menace de retarder l’adoption du projet de loi, et l’animateur a brièvement poursuivi sa diatribe.

« Sénateur », a déclaré Hayes. « Je couvre la politique à Washington depuis environ 15 ans. Et cela a toujours été le cas : il y a de l’argent pour les programmes nationaux qui est de l’argent réel qui doit être pris en compte, là où vous devez obtenir des scores CBO, il doit être payé. Et puis il y a l’argent pour la défense, en particulier pour le financement de la guerre. Cela ne compte tout simplement pas. C’est juste dans une catégorie différente, existentiellement. Quoi qu’il en soit, des milliards, des milliards, des milliards ici, des milliards là-bas. Et cela doit être exaspérant à ce stade de voir tout le monde se pencher sur le score du CBO pendant que la défense s’approprie la chose !

Sanders a accepté.

« Eh bien, je vais être sur le parquet du Sénat dans un instant », a déclaré le sénateur. « Et Chris, tu as volé mon discours. C’est exactement le point que je vais faire valoir. L’hypocrisie est extraordinaire. Quand nous voulons améliorer la vie de nos enfants, des personnes âgées, quand nous voulons rendre les soins de santé universels et abordables, voulons faire face au climat, [it’s] ‘Oh mon Dieu. Bernie, tu ne comprends pas ? Nous avons une dette nationale terrible et le déficit.’ Mais quand il s’agit de dépenses militaires, vraiment, le complexe militaro-industriel d’une manière bipartite obtient toujours ce qu’il veut. »

Sanders a souligné que cette année, le ministère de la Défense avait en fait reçu 25 milliards de dollars de plus que ce qu’il avait réellement demandé.

Sanders a ajouté: «J’espère que les gens comprendront, lorsque nous parlons de 1,75 billion de dollars, pour Build Back Better, c’est sur une période de 10 ans. Quand vous parlez de 778 milliards de dollars pour les militaires, c’est un an. Multipliez cela par 10. Et vous obtiendrez probablement près de 10 000 milliards de dollars sur une période de 10 ans.

Regardez ci-dessus via MSNBC.

