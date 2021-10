Bernie Williams : un homme des moments clés

À ce stade, très peu se souviennent de lui car le poids de sa silhouette et son maintien simple le font succomber dans le contexte médiatique actuel.

D’une manière ou d’une autre ça pourrait être comme ça, seuls les fidèles, les fans se souviennent vraiment de Bernie Williams dans toute sa dimension.

À ce stade, il est impossible de ne pas évoquer cette prise pour déclarer le troisième retrait d’un long coup sûr de Mike Piazza et ainsi mettre fin aux World Series 2000, les fameuses Subway Series entre les Mets et les Yankees.

Cela vaudrait la peine de le laisser là ou sa moyenne de 297 à vie mais non, sa silhouette va plus loin et en ces temps éliminatoires il réapparaît.

Dans toute l’histoire du baseball, il n’y a pas de joueur ayant un plus grand impact sur les play-offs que Bernie Willliams ; Eh bien, le voltigeur stellaire est celui qui a poussé plus de points pour égaliser, décider ou mettre son équipe en tête avec 23.

Si les données de cet exploit ne suffisaient pas, il convient de préciser que deux de ces connexions étaient des home runs pour décider de la Championship Series.

Vous voyez, cher lecteur, un autre fait curieux sur un excellent joueur qui était une idole pendant des générations.