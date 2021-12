Bernstein dit que la crypto est la plus grande bulle financière | Invezz

Richard Bernstein, un investisseur institutionnel de renom, estime que les crypto-monnaies sont la plus grande bulle financière de l’histoire. Il a partagé ses sentiments lors d’une interview le 10 décembre, notant que le marché mondial fonctionnait comme une balançoire. Expliquant cette théorie, Bernstein a déclaré que les actifs de la bulle comme les crypto-monnaies existent d’un côté de la bascule, tandis que l’autre côté comprend tout le reste du monde.

Dans l’interview, Bernstein a conseillé aux investisseurs d’injecter leur argent dans des actifs traditionnels au cours de la prochaine année. Selon lui, ces actifs ont une réelle chance de prospérer car le secteur manque de capitaux. Il a ajouté que la rareté du capital est bonne pour les investisseurs car les chances d’obtenir plus de rendements sont élevées.

Bernstein a réitéré que les crypto-monnaies sont une bulle monstre. Il a noté que de nombreuses personnes qui ont investi dans des actifs perturbateurs parlent de stocks en chute libre après avoir perdu environ 35% de leur valeur. Bernstein a en outre noté que les gens disaient la même chose à propos de la bulle technologique lorsque les actions ont chuté de 30 à 40 %.

Cependant, les données historiques montrent que cette baisse n’était qu’à mi-chemin, car les actions ont continué à saigner, perdant 75 à 90 % de leur valeur. À cette fin, Bernstein pense que les investisseurs devraient attendre et analyser les fondamentaux et les valorisations avant de décider que la défaite actuelle du marché de la cryptographie est terminée.

Les marchés de la crypto continuent de performer de manière déplorable

Alors que Bernstein suggère que le sentiment baissier sur le marché de la cryptographie pourrait persister, d’autres experts adoptent une perspective plus optimiste. Un exemple est le fondateur de Ballet Wallet, Bobby Lee. Selon lui, Bitcoin (BTC/USD), la plus grande crypto par capitalisation, n’a pas encore progressé. Il pense que la pièce pourrait culminer avant la fin de l’année ou début 2022.

Lee prédit que le BTC pourrait atteindre 150 000,00 $ (113 349,75 £) ou 200 000,00 $ (151 133,00 £). Le fondateur d’Inside Edge Capital Management, Todd Gordon, et JPMorgan Chase pensent également que BTC dépassera 100 000,00 $ (75 508,50 £) en 2022. Cependant, il convient de noter que ces prédictions sont venues lorsque BTC se négociait au-dessus de 60 000,00 $ (45 339,90 £).

Au moment d’écrire ces lignes, BTC change de mains à 48 729,86 $ (36 795,19 £) après avoir perdu 1,19 % au cours des dernières 24 heures. Ce prix représente une baisse de 29,10 % par rapport à son plus haut historique (ATH) de 68 789,63 $ (51 942,02 £). Le marché des altcoins saigne également, avec des pièces de premier plan comme Ethereum (ETH/USD), Binance Coin (BNB/USD), Solana (SOL/USD) et Cardano (ADA/USD) en baisse de 1,67%, 2 , 59%, 3,70% . et 2,95 %, respectivement.

