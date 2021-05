Berrettini atteint sa première finale du Masters 1000

08/05/2021 à 22:50 CEST

.

Le dixième joueur au monde Matteo Berrettini Il a atteint la finale d’un tournoi Masters 1000 pour la première fois de sa carrière en battant le Norvégien au Mutua Madrid Open. Casper Ruud par un double 6-4.

Dans un duel de débutants dans le tableau principal du tournoi de Madrid, c’était le joueur romain qui était supérieur. Il a de nouveau frustré Ruud qui a affronté sa troisième demi-finale d’une épreuve de ce niveau et il a de nouveau été exclu. C’était le cas à Rome l’année dernière et il y a quelques semaines à Monte-Carlo.

Il a fallu quatre-vingt-une minutes au joueur italien, champion à Belgrade cette saison pour porter sa récolte de succès à quatre, pour déséquilibrer la finale avec une pause dans le premier set, dans le neuvième match, puis dans le huitième du deuxième. mis qu’il a mis le triomphe du visage.

Madrid sera la sixième finale du joueur romain qui, en plus de Belgrade, a gagné à Stuttgart, Budapest et Gstaad et a perdu Munich en 2019.

Berrettini, qui a remporté sa deuxième victoire contre le Norvégien en quatre rencontres, cherchera le titre contre l’Allemand Alexander Zverev qui avait battu l’Autrichien Dominique Thiem.