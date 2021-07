Berrettini de la finale de Wimbledon, en direct

in

11/07/2021 à 14h30 CEST

Novak Djokovic et Matteo Berretini Ils affronteront aujourd’hui le 11 juillet (à partir de 15h00 CET) lors du match final masculin à Wimbledon 2021. Djokovic commence comme un grand favori, le numéro 1 veut remporter le tournoi pour la sixième fois et conquérir son numéro 20 du Grand Chelem pour égaler Nadal et Federer. Alors que pour Berretini c’est sa première finale de Grand Chelem bien qu’il le fasse sur sa surface préférée. Si vous ne pouvez pas le visualiser correctement, cliquez ICI.

Nous vous disons tout ce qui se passe dans le jeu entre Djokovic et Berretini et nous vous apportons le meilleur résumé, statistiques et déclarations des protagonistes après le duel.