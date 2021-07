Berrettini, premier finaliste italien de l’histoire de Wimbledon

in

Matteo Berrettini est devenu vendredi le premier joueur de tennis italien de l’histoire à atteindre la finale de Wimbledon en battant le Polonais Hubert Hurkacz par 6-3, 6-0, 6-7 (3) et 6-4.

Berrettini amélioré les demi-finales qu’il a obtenues Nicola Pietrangelli en 1960 pour disputer sa première finale du Grand Chelem, un mois magique pour lui après avoir remporté le Queen’s, son meilleur trophée à ce jour.

La transalpine s’est clairement imposée à un Hurkacz dominé d’emblée, timide et enlevé par la pression d’avoir vaincu Roger Federer au tour précédent. On attendait beaucoup de Hurkacz, après le plus grand triomphe de sa vie, mais déçu, surtout dans les deux premiers sets.

Berrettini, qui savait déjà ce que c’était que de jouer en demi-finale d’un Grande à l’US Open 2019, a remporté un premier set contesté et a réussi Hurkacz dans le second, dans lequel il a approuvé un « beignet », comme le Polonais l’a fait pour Federer, et le laisser gagner seulement huit points dans toute la manche.

Une montagne titanesque attendait le Polonais, une situation qu’il n’avait surmontée qu’une seule fois dans sa carrière, en Australie 2020, lorsqu’il a levé un déficit de 0-2 à l’Autrichien Denis Novak.

Mais Berrettini est beaucoup plus joueur que Novak et il se déplaçait au centre comme un poisson dans l’eau. Bien que dans le troisième set, il s’est beaucoup amélioré Hurkacz, le prenant dans le ‘tie break’, ne lui a pas donné de plier un Berrettini allumé, avec une grande confiance, avant l’opportunité de sa vie.

Avec 21 as et 57 vainqueurs, le transalpin a remporté la victoire la plus importante de sa carrière.

Berrettini devient le troisième Italien à atteindre une finale du Grand Chelem, après Pietrangelli Oui Adriano Panatta, et le premier à le faire au All England Club. Il attend déjà son rival, qui sortira de la demi-finale entre le Serbe Novak Djokovic et le canadien Denis Chapovalov.