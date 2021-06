Berrettini : Quelles sont les cotes pour le match à Roland-Garros ?

08/06/2021 à 21:37 CEST

Ronald Gonçalves

Demain, Novak Djokovic Oui Mario Berrettini se trouvera dans les quarts de finale de Roland-Garros, compte tenu de leurs responsabilités de la concurrence dans le Piste Philippe Chatrier.

Ainsi, le Serbe, qui est numéro un au classement ATP actuel, est le favori pour remporter le concours, et Sa victoire chez les bookmakers est évaluée à 1,2. Au lieu de cela, la conquête de l’italien, qui est à la neuvième place des meilleurs au monde, il est coté à 4,2 euros par euro investi.

Cependant, le duel, contrairement à la rencontre de Nadal et Schwartzman, ne correspond pas à une longue liste d’affrontements entre les deux concurrents, puisque ils n’ont joué qu’un seul match. Celui-ci, en particulier, était à la finale de l’ATP en Grande-Bretagne en 2019, et a donné à Djokovic le vainqueur avec un résultat clair en faveur de 6-2 et 6-1.

Cette année, en plus, ‘Nole’ a gagné plus de matchs (20) et a perdu moins (3) que Berrettini, qui ajoute 18 et 5, respectivement. Pourtant, ce sera un concours intéressant à regarder pour tous les fans de tennis, et il aura lieu ce Mercredi à 21h00.