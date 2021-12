Berry Gordy, Joni Mitchell et d’autres sont des lauréats du Kennedy Center

Cette année Les lauréats du Kennedy Center Joni Mitchell, Bette Midler, Baie Gordy, Lorne Michaels et Justino Díaz ont été célébrés ce week-end avec une réception à la Maison Blanche, une cérémonie de remise des médailles à la Bibliothèque du Congrès et un événement formel en cravate noire à l’Opéra du centre des arts de la scène. Les hommages et les performances ont été filmés pour une émission spéciale qui sera diffusée sur CBS le 22 décembre.

Le président Joe Biden et la Première Dame ont assisté au gala dimanche soir, un retour à la tradition qui n’est pas passé inaperçu par l’hôte David Letterman. « C’est très agréable de voir la loge présidentielle être à nouveau occupée », a déclaré Letterman. Au cours des quatre années de mandat du président Trump, ni lui ni Melania Trump n’ont assisté aux Kennedy Center Honors.

Le boxeur devenu auteur-compositeur et entrepreneur Berry Gordy a transformé un prêt de 800 $ de sa famille en un empire multimédia. Le cerveau de la Motown a apporté l’âme de Detroit au reste du monde avec des artistes comme Smokey Robinson, The Four Tops, The Temptations, The Supremes, Marvin Gaye, The Jackson Five et bien d’autres. Stevie Wonder a rappelé sa première rencontre avec Gordy. « J’avais 11 ans et tu as dit ‘D’accord, j’ai entendu dire que tu allais bien. Que fais-tu?’ Et j’ai dit ‘Je joue de l’harmonica et je chante.’ J’ai dit : ‘En fait, je chante mieux que Smokey Robinson.’ »

Après avoir reçu son médaillon, Berry Gordy, ému, a déclaré au public: « Je suis tellement béni d’être en compagnie des autres lauréats, ce groupe particulier de lauréats que je connais et admire depuis très, très longtemps. » Gordy a poursuivi: « les rencontrer, leur parler et leur faire savoir à quel point je les apprécie a été un sentiment merveilleux pour moi ce soir. »

Après avoir reçu sa nomination, Berry Gordy a déclaré : « Les arts donnent non seulement la parole aux sans-voix, mais nous connectent, nous transforment et apaisent nos âmes. Le Kennedy Center Honors incarne la reconnaissance et la valeur des arts et de l’artiste. Je suis ravi de faire partie de ce prestigieux héritage américain.

« En grandissant à Détroit, je n’étais pas seulement un Noir, mais le « mouton noir » de ma famille. J’ai échoué dans tout ce que j’ai fait jusqu’à mes 29 ans, alors que mon jeune frère Robert n’était pas seulement un favori de la famille, mais étrangement, un de mes favoris aussi. Il m’a inspiré par sa loyauté, son amour et sa gentillesse. Au fil des années, j’ai eu de nombreux souvenirs merveilleux, mais celui-ci – les Kennedy Center Honors – en est un qui restera à jamais dans mon cœur. Merci. »

Visitez le site officiel du Kennedy Center pour plus d’informations.