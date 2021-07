Berry Gordy parmi les lauréats de la 44e promotion au Kennedy Center Honors

Le fondateur de la Motown, Berry Gordy fait partie des cinq lauréats qui recevront le 44e Kennedy Center Honors pour leurs réalisations artistiques à vie du John F. Kennedy Center for the Performing Arts. L’événement aura lieu le dimanche 5 décembre.

Gordy a été confirmé parmi les récipiendaires qui seront célébrés lors de la célébration nationale annuelle des arts à Washington, DC, avec le baryton-basse Justino Díaz, le créateur de Saturday Night Live Lorne Michaels, la star de la scène et du cinéma Bette Midler et la chanteuse définitive- auteur compositeur Joni Mitchell.

« Un enrichissement sans mesure »

« Les Kennedy Center Honors célèbrent des sommités dont l’art et la créativité nous ont enrichis au-delà de toute mesure », a déclaré le président du Kennedy Center, David M. Rubenstein. « Avec sa voix distinguée et profondément résonnante et sa carrière d’opéra historique, Justino Díaz, s’est tenu sur les scènes des plus grands opéras du monde et se présente aujourd’hui comme l’un des plus grands barytons-basse de notre temps ; Le producteur de musique et auteur-compositeur visionnaire Berry Gordy a apporté la quintessence de l’âme de Detroit dans chaque foyer en Amérique, élevant le son de la Motown au rang de trésor national.

« Lorne Michaels a créé la « télévision à ne pas manquer » la plus durable avec Saturday Night Live, une émission qui est à la fois le miroir et la muse de la vie en Amérique ; un tour de force artistique et la Divine Miss M de l’Amérique, Bette Midler a connu une carrière prolifique et inégalée, divertissant des millions de personnes avec sa voix merveilleuse et son esprit comique de marque ; et la chanteuse Joni Mitchell, mélange des paroles brutes et profondément personnelles avec sa voix étonnamment éthérée dans 19 albums, devenant l’un des auteurs-compositeurs-interprètes et des figures culturelles les plus influents de la musique populaire du 20e siècle.

La présidente du Kennedy Center, Deborah F. Rutter, note : « Les lauréats de cette année représentent le pouvoir unificateur des arts et nous rappellent sûrement ce qui nous unit en tant qu’êtres humains. Ces artistes sont à la fois génie, inspiration et divertissement.

“La fête pour mettre fin à toutes les fêtes”

“Après les défis et le chagrin des derniers mois, et alors que nous célébrons les 50 ans du Kennedy Center, j’ose ajouter que nous sommes prêts à organiser” la fête pour mettre fin à toutes les fêtes “à DC le 5 décembre, en fêtant ces personnes extraordinaires et accueillir le public de retour sur notre campus. Nous sommes impatients de mettre en place un programme Honors encore plus excitant et de le diffuser avec CBS et les producteurs sur la base du succès et des nouvelles innovations de notre 43e Honors plus tôt cette année.

Au cours de ses 43 ans d’histoire, le gala d’honneur, diffusé à l’échelle nationale aux États-Unis sur CBS, est devenu le point culminant du calendrier culturel et social de Washington. L’événement de cette année sera diffusé sous forme d’émission spéciale de deux heures aux heures de grande écoute à une date qui sera annoncée, apportant la célébration remplie de stars sur la scène du Kennedy Center Opera House dans des millions de foyers, et sera disponible en streaming en direct et à la demande sur Paramount + .

Le gala sera produit par Ricky Kirshner et Glenn Weiss de White Cherry Entertainment, avec ses lauréats, assis dans le Box Tier de l’opéra, salués par les principaux artistes de New York, d’Hollywood et des capitales artistiques du monde entier.

« Les arts non seulement donnent la parole aux sans-voix, mais nous connectent, nous transforment et apaisent nos âmes », déclare Berry Gordy. « Le Kennedy Center Honors incarne la reconnaissance et la valeur des arts et de l’artiste. Je suis ravi de faire partie de ce prestigieux héritage américain.

« En grandissant à Detroit, je n’étais pas seulement noir, mais le ‘mouton noir’ de ma famille. J’ai échoué dans tout ce que j’ai fait jusqu’à mes 29 ans, alors que mon jeune frère Robert n’était pas seulement un favori de la famille, mais aussi, étrangement, un de mes préférés. Il m’a inspiré par sa loyauté, son amour et sa gentillesse. Au fil des années, j’ai eu de nombreux souvenirs merveilleux, mais celui-ci – les Kennedy Center Honors – en est un qui restera à jamais dans mon cœur. Merci.”