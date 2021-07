Bershan Shaw parle de représenter la culture noire sur ‘RHONY’ [VIDEO] 10z viral

*Bershan Shaw a récemment parlé avec theJasmineBRAND d’apparaître dans la 13e saison de “The Real Housewives of New York City” et de représenter la culture noire dans l’émission de téléréalité Bravo.

«Je pense qu’en tant que femme noire dans une émission blanche, il y a toujours des moments propices à l’apprentissage où les gens peuvent apprendre de nous. Parce que je suis prêt pour la diversité à la télévision… Il est donc temps qu’on se soutienne sur ces émissions. Tweetez à propos de nous. Vous savez, Instagram, montrez que vous nous soutenez. Parce qu’ils n’entendent vraiment pas nos voix. Et donc j’ai senti qu’il était temps de montrer que nous sommes divertissants. Nous sommes amusants. Nous avons du succès. Nous sommes millionnaires, nous avons de l’argent ! Allez bébé, il n’y a pas que des femmes blanches… Elles doivent savoir que nous sommes aussi des patronnes.

Elle a poursuivi: «Je touche et enseigne les gens et leur parle où ils sont. Vous devez savoir que tout le monde est différent… Le vrai problème est que les femmes noires et les femmes blanches ne traînent pas ensemble [in a real way]. Vous pouvez avoir un collègue, vous pouvez aller à un happy hour, mais on ne se connaît pas vraiment… [However,] Je suis qui je suis, et je ne change pas si je suis autour du milliardaire blanc, du concierge blanc, du banquier d’investissement blanc – Bershan Shaw ne changera jamais. Je vais être qui je suis. Donc, je n’ai pas à le jouer pour vous ou le minimiser pour vous. Ou prosternez-vous devant vous et soyez attentif à vous. Je vais être qui je suis, point final.

Shaw a ensuite réfléchi à sa relation avec ses camarades de RHONY.

«Je pense qu’ils peuvent penser que je suis trop. Mais bon, certains Noirs peuvent penser que je suis trop fort ! Je pense juste que je suis une personne très vive et audacieuse. Et je suis quelqu’un de très ‘dites-le comme si c’était’… Je suis devenu cette personne. J’ai grandi pour me lever, parler et dire ce que je pense. Alors maintenant, je ne m’en excuse pas, et j’aime les gens qui sont comme ça.

Shaw a ensuite éclairci sa déclaration «All Lives Matter», a-t-elle déclaré lors de Eboni K. Williams‘ Evénement “Harlem Nights”.

«Je ne le pensais pas comme si nous n’avions pas d’importance. Soyons clairs pour clarifier cela. Je suis une fille noire qui a un père noir qui a défilé Selma et Washington. Mère était à Tuskegee. Je proteste et avec mes parents depuis le premier jour. Ce que je dis, c’est que j’en ai marre que… notre race soit divisée. Séparé. Comme si nous n’avions pas les droits. J’en ai marre que nos hommes noirs se fassent tuer. Mon frère a été brutalement battu, brutalement battu, quand il avait 21 ans. Nous nous sommes battus pour ça pendant 10 ans et nous avons perdu. Parce que quoi? Parce que c’est un monde d’hommes blancs, soyons clairs comme du cristal. Donc, la façon d’atteindre les gens, c’est de les rencontrer là où ils sont.

Bershan a ensuite défendu ses commentaires sur Black Lives Matter :

« Tout le monde sait que je suis réel, je suis une sœur pour de vrai. Alors ne pensez jamais que je fuis la vie des Noirs. Ce n’était même pas le but. Ce n’est pas ce que j’ai dit. J’ai dit ce que j’ai dit, et je le dirai dans les confessionnaux… J’en ai marre que nous soyons mis de côté – j’en ai marre que nous ne soyons pas dans l’équation. J’en ai marre de ne pas être dans la pièce et de ne pas faire partie de l’histoire. C’est ce que je dis.”

