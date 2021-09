Berterame marque un triplé lors de la victoire de San Luis contre Tijuana

in

17/09/2021 à 6h22 CEST

. / San Luis Potosi

L’Argentin Germán Berterame a inscrit trois buts ce jeudi dans la San Luis gagne 4-1 sur Tijuana au début de la neuvième journée du tournoi Apertura 2021 de football mexicain. Avec son triplet, le tireur a atteint six buts et a égalé le meilleur buteur de l’Uruguayen Nicolás López de los Tigres. L’Uruguayen a complété le score pour l’équipe locale Facundo waller, tandis que l’Argentin a marqué pour Tijuana Lucas Rodriguez.

San Luis, la branche de l’Atlético de Madrid au Mexique, a pris le contrôle du match dès les premières minutes. La domination a pris effet à la 36e minute sur une fuite du gauche de l’Argentin Andrés Vombergar, qui a croisé un ballon faiblement repoussé par le défenseur Vladimir Loroña et l’a laissé pour le tir du pied gauche de Berterame, c’était 1-0. Quatre minutes plus tard, à l’intérieur de la surface, José Lozano, a servi à l’entrée du né dans la province de Córdoba, en Argentine, qui a terminé avec une tête pour célébrer son deuxième but pour San Luis.

La défense de Tijuana n’a pas pu contenir le bombardement local. À la 45e minute, le Colombien Mauro Manotas a interrompu un centre à l’intérieur de la surface avec sa main et l’arbitre a signalé un penalty. Il a lancé le but numéro sept pour 3-0, son troisième but de la soirée. La réaction du visiteur est intervenue dans le temps additionnel avec un tir de la main droite de Rodríguez qui a battu le gardien argentin Marcelo Barovero, c’était 3-1 avant la pause.

En seconde période, San Luis est revenu à la charge et à 53 ans, Waller l’a condamné 4-1 avec un tir de l’extérieur de la surface qui est entré dans le coin du but visiteur. Avec la victoire, San Luis a atteint 13 points, est passé du neuvième au cinquième; Tijuana était 16e avec six unités.

La journée se poursuivra ce vendredi avec le duel Necaxa-Atlas. Samedi, le match entre América, leader invaincu de l’Apertura 2021 avec 20 points, qui se rendra à Toluca, deuxième place, 17 points, se démarque. Las Águilas, dirigée par l’Argentin Santiago Solari, est la seule équipe à ne pas avoir perdu lors de l’Apertura 2021. Samedi également, affronteront León-Juárez FC, Guadalajara-Pachuca et Mazatlán FC-Pumas UNAM. Le dimanche, la classique de la ville de Monterrey se démarque entre les Rayados et les Tigres. L’activité sera clôturée par les duels Cruz Azul-Querétaro et Santos-Puebla.